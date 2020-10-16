Коронавірус у Кабміні та Верховній Раді набирає обертів. Українці дізналися усі питання з всеукраїнського опитування під час місцевих виборів. Президент Володимир Зеленський прибув до Туреччини з офіційним візитом. У Києві заражені COVID-19 годинами стоять у чергах за медичним тестом. Такими були головні новини 16 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

COVID-19 у Кабміні та Верховній Раді набирає обертів

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Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов заразився COVID-19. Ще 13 жовтня посадовець був на засіданні Кабінету Міністрів, тому усім урядовцям рекомендують здати тести на коронавірус.

Чернишов добре почувається, тому на самоізоляції продовжить працювати дистанційно.

COVID-19 також підхопив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. Політик зізнався, що у нього підвищена температура і він почувається, "як танк, якому підбили гусеницю".

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Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що наразі у фракції 10 нардепів хворіють на коронавірус.

Зеленський розсекретив ще 3 питання для опитування

Президент України озвучив ще 3 запитання, які поставлять українцям під час всеукраїнського опитування у день місцевих виборів.

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про виконання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Зеленський закликав народ не лише висловити свою думку під час опитування, але й формулювати свої запитання. Українці можуть писати їх під тематичним відеозверненням Зеленського на його офіційних сторінках.

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Візит Зеленського до Туреччини

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули у Туреччину з офіційним візитом.

Президентське подружжя зустрілося з Вселенським патріархом Варфоломієм. Вони обговорили питання війни на Донбасі. Патріарх заявив, що дуже втішений поступовим встановленням миру в Україні. Зеленський запросив Варфоломія відвідати Україну. Можливою датою для візиту назвали 30-ту річницю незалежності України.

Президент України та президент Туреччини Реджеп Ердоган підписали нову військову угоду. Вона передбачає розширення співпраці між двома країнами.

Ердоган наголосив, що Туреччина готова підтримати майбутню платформу щодо деокупації Криму. Її створення раніше анонсував Зеленський.

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Володимир та Олена Зеленські зустрілися зі патріархом Варфоломієм / Фото пресслужби Офісу Президента

Кілометрові черги за тестом на COVID-19 у Києві

У столиці України біля медзакладів, де роблять тести на коронавірус, люди вишикувалися у кілометрові черги.

Охочих здати тест на COVID-19 так багато, що киянам доводиться годинами чекати на холоді. Медики розповідають, що іноді люди стоять по 8 – 12 годин. У декого з них є явні симптоми коронавірусу: кашель та підвищена температура тіла.

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У лікарні Харкова заражені COVID-19 лежать в коридорах

Інфекційна Куп'янська районна лікарня на Харківщині переповнена. Заражені коронавірусом лежать у коридорі. Приміщення освітлює лише одна лампа, тому, щоб поставити крапельницю, медсестри світять ліхтариком.

Для стабілізації ситуації з коронавірусом медики просять владу відкрити додаткові відділення у місцевих лікарнях.

Наразі в Україні зафіксовано 287 тисяч заражених коронавірусом.



Куп'янська районна лікарня / Фото Яни Колпакової