У Києві попрощались із військовим Миколою Микитенком, який вчинив самопідпал проти дій влади. Крім цього, у столиці зіткнулись одразу 4 автівки, внаслідок чого загинули люди. В Азербайджані житлові квартали обстріляли ракетами. Також Україну накрила негода, через потужну зливу затопило вулиці Києва. Такими були головні новини 17 жовтня.

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Прощання із Миколою Микитенком

У Києві попрощались з українським захисником Миколою Микитенком, який підпалив себе на Майдані Незалежності через незгоду із діями чинної влади.

На церемонії виступила донька загиблого Юлія Микитенко, яка також є військовослужбовицею. Дівчина закликала президента Зеленського подивитись в очі її сім'ї.

Загалом попрощатись із воїном прийшли близько сотні людей. Микитенка поховають на батьківщині у Житомирській області.

Що відомо про самопідпал Микитенка

Військовослужбовець підпалив себе у центрі Києва 11 жовтня.

У результаті чоловік отримав понад 90% опіків тіла та через кілька днів помер у лікарні.

Активісти та близькі Микитенка переконані, що він вчинив самоспалення на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.

Прощання із Миколою Микитенком / Фото Укрінформу:

Масштабна ДТП у Києві

У Святошинському районі Києва трапилась масштабна ДТП. Зіткнулись одразу 4 авто. За попередньою інформацією, є загиблі.

Очевидці зняли відео з місця аварії. На ньому видно, що машини злетіли з траси, внаслідок чого деталі авто порозкидало по дорозі. Крім того, навколо лежали тіла людей.

Наразі поліція встановлює обставини ДТП.

Дивіться відео 18+ з місця аварії:

В Азербайджані житлові масиви обстріляли ракетами

Вночі житлові масиви міста Гаянджі в Азербайджані обстріляли ракетами. Загинули щонайменше 12 людей, понад 40 жителів осіб травмувались. Крім того, місто зазнало значних руйнувань. Деякі будинки зруйновані вщент. Також обстріли пошкодили міський транспорт.

Азербайджан звинувачує в обстрілах Вірменію. Натомість у Вірменії інформацію про обстріли зі сторони Єревану заперечили.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

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Зверніть увагу! Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном у районі Нагірного Карабаху поновились 27 вересня, хоча країни конфліктують давно. Попри домовленості про перемир'я війна триває. В ескалації конфлікту Азербайджан та Вірменія звинувачують одне одного. Детальніше про події у Нагірному Карабасі читайте тут.

Негода в Україні

Одразу кілька міст України накрила негода. Зокрема, У Києві потужна злива затопила проїжджі частини понад двадцяти вулиць. Зокрема, від негоди постраждали проспект Гузара, Гавела, Повітрофлотський, вулиці Пестеля, Брожка, Жилянській, Ромена Роллана, Гарматній, Єреванській, Гетьмана, Преображенській, Чаадаєва тощо.

Комунальники пояснюють затоплення тим, що річки та відкриті водойми під час зливи переповнюються і не можуть впоратися з усією дощовою водою.

Крім цього, зливи пройшли у Кіровоградській та Миколаївській областях. Зокрема, на Миколаївщині та у Кропивницькому негода пошкодила дахи десятків будинків.

Затоплені вулиці Києва, відео: