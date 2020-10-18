Азербайджан продовжує активний наступ у Нагірному Карабаху. Угорщина знову намагається втягнути Україну в міжнародні баталії. Василь Ломаченко програв усі свої пояси. В Японії винайшли нову систему для тестування коронавірусу. Такими були головні новини 18 жовтня

Найважливіші події України й світу за сьогодні:

Наступ Азербайджану в Карабаху

Азербайджан і Вірменія ще 17 жовтня домовилися, що з півночі припинять вогонь. Та цьому перемир'ю, як і попередньому, не судилося тривати довго. Тож бої практично не припинялися.

До слова Зірване перемир'я: Вірменія заявила про наступ Азербайджану в Нагірному Карабасі

Під час проведення бойової операції на Фізулінському напрямку Азербайджану вдалося захопити військовий об'єкт вірменської армії.

Азербайджан запевнив, що "ворог, залишивши бойову техніку, боєприпаси й інші військові засоби, був змушений втікати". У Міноборони Азербайджану також заявили, що їхня армія зберігає перевагу на всіх лініях фронту.

У Міноборони Вірменії натомість заявили, що "армія Азербайджану, грубо порушивши досягнуту угоду про припинення вогню, здійснила атаку в напрямку вірменських позицій".

Захоплення військової частини Вірменії: дивіться відео

Угорщина "заступилася" за Україну

Кандидат у президенти США Джозеф Байден раніше заявив про посилення тоталітарних режимів у світі, відзначивши зокрема Угорщину. В Угорщині на закиди Байдена вже відреагували, для чогось приплівши туди Україну.

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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нагадав кандидату в президенти США про "тиск на Україну", яку той нібито здійснював, і роль його сина Гантера в компанії Burisma.

Він назвав слова Байдена щодо Угорщини "повністю неправдивими й негідними", а також додав, що американські демократи постійно вдаються до "повчань і звинувачень" щодо урядів країн Центральної Європи.

Було б добре, якби Джо Байден відповів, чому він тиснув на український уряд задля звільнення генерального прокурора (Шокіна – 24 канал), і чому розслідування, пов'язані зі справами його сина в українській енергетиці фактично зупинилися,

– заявив Сійярто.

Поразка Василя Ломаченка

Василь Ломаченко мав можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Він володів трьома чемпіонськими поясами, і йому треба було перемогти Теофімо Лопеса в бою за титул IBF. Та Ломаченко програв і втратив свої чемпіонські пояси.

Це варто бачити Ломаченко програв в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Американський боксер заявив, що присвячує перемогу хлопчику, що помер за два дні до загибелі Кобі Браянта, але про якого саме хлопчика мовиться – не уточнив.

Я повинен дякувати Богу. Це заради мого хлопчика, який пішов з життя раніше в цьому році – за два дні до смерті Кобі. Я вдячний, і кожен день я йду з цим. І зараз я відчуваю себе добре,

– сказав Лопес.

Натомість український боксер поставив під сумнів рішення суддів. Він переконаний, що друга половина поєдинку була на його користь.

"Я не знаю. Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Можливо, він десь вигравав на 1-2 раунду, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що другу половину я забрав", – сказав Василь Ломаченко.

Нові тести на коронавірус

Університет Тохоку і японська компанія Shimadzu, яка займається створенням високоточного обладнання, розробили систему, яка здатна виявляти коронавірус у видихуваному людиною повітрі

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Система складається з трьох компонентів:

1-й абсорбує повітря, яке видихає людина впродовж приблизно п'яти хвилин.

2-й дезактивує всі коронавіруси з крапель повітря і поглинає білки, що містяться у вірусах.

3-й аналізує ці білки.

Таким чином система зможе показати результат вже за годину часу. Перші клінічні випробування вже провели, у них брали участь десять інфікованих пацієнтів.

Розробники продовжують випробування, щоб зробити систему компактнішою та впровадити її в практичне застосування.