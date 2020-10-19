Суд заборонив розповсюджувати тираж книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Медведчука. На Рівненщині у ДТП загинула вагітна жінка, яку везли у пологовий. Володимир Балух після побиття почувається краще та вже ходить. Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ. Столітня чилійська церква у вогні. Такими були головні новини 19 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 19 жовтня:

Заборона книги про Стуса

Актуально "Справа Василя Стуса": що варто знати про книгу, яку суд заборонив через Медведчука

Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука. Рішення майже повністю задовольнило позов політика, втім, автор книги та видавець вже готують апеляцію на нього.

Суд вирішив, що окремі фрази у книзі "порушують честь та гідність" кума Путіна, а ще 3 фрагменти "є недостовірними", хоча книга базується на архівних матеріалах КДБ. Ще у трьох фрагментах суд заборонив використання імені Медведчука як персонажа твору, "якщо він не дає на це згоди".

Таке рішення Дарницького райсуду столиці українці зустріли обуренням. У соцмережах вони пишуть, що "іменем України" суддя "звершила кривосуддя".

Окрім того, за лічені години люди скупили весь наклад книги, а у видавництві пообіцяли, що попри заборону, буде новий. Таким чином спрацював так званий "ефект Стрейзанд", коли спроба обмежити доступ до якоїсь інформації, лише сприяє її розповсюдженні.

До слова, деякі дотепники навіть змінили у Вікіпедії інформацію щодо цього феномену та перейменували його у "Ефект Стрейзанд – Медведчука".

Тим часом у кума Путіна лише огризнулись щодо рішення Кіпіані та його захисників подати апеляцію.

Кіпіані програв один суд, а ми йому дамо можливість програти ще один,

– зухвало висловився прессекретар голови політради ОПЗЖ Олег Бабанін.



Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу

Справа Медведчука проти Кіпіані: коротко

Справа тягнеться з 2019 року. Саме торік книга Кіпіані вийшла друком.

У ній автор пояснив, чому, за що і як судили поета та дисидента Василя Стуса.

Медведчук у 1980 році був адвокатом Стуса. Його як держзахисника звинувачують у порушенні адвокатської етики під час суду.

Мовляв, він визнав провину свого підзахисного, коли той її не визнавав. Втім, сам Медведчук з цим не погоджується.

Після виходу книжки кум Путіна заявив, що проситиме суд заборонити розповсюдження твору, тому що там нібито є "висловлювання, які не відповідають дійсності".

Більше інформації про те, як Медведчук досі бореться зі Стусом та пам'яттю про видатного українця – за посиланням.

Смертельна аварія з вагітною

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Жахлива смертельна аварія трапилася 19 жовтня на дорозі Київ – Чоп біля села Корнин, що на Рівненщині. Водій автівки Honda поспішав довезти до пологового будинку вагітну жінку, втім, не встиг повернутися у потік авто і на повному ходу врізався у Volkswagen. Внаслідок удару обидві машини викинуло з проїжджої частини.

25-річна вагітна жінка загинула на місці. Водії іномарок та ще одна пасажирка потрапили до лікарні з тяжкими травмами.

Як видно з фото, зіткнення було потужним, обидві автівки зім’яло фактично вщент.



Фото з місця аварії, у якій загинула вагітна жінка

За даними поліції, порушив правила дорожнього руху 27-річний чоловік на Honda, який віз жінку до полового.

Якщо його провину визнає суд, то він може відправитися за ґрати на термін від 3 до 8 років.

Балуху вже краще

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Колишній бранець Кремля Володимир Балух оговтується після страшного нападу, який трапився на початку вересня. Він продовжує своє лікування після побиття, наразі йому вже значно краще.

Він вже ходить, поступово відновлюється та читає. За словами лікарів, динаміка – позитивна. Поки Балух перебуває у нейрохірургічному відділені лікарні. Медики вже дозволили нардепу Ахтему Чийгозу провідати друга. Той оприлюднив перше фото з Балухом після побиття.



Володимир Балух, перше фото після побиття / Фото Ірини Геращенко

Що відомо про побиття Балуха: коротко

Чоловіка знайшли непритомним під ранок 8 вересня у Києві. Напередодні він зустрічався із іншими колишніми бранцями Кремля та святкував річницю визволення з полону.

Оскільки стан Балуха після побиття був важкий, він понад місяць перебував у реанімації. Проте 12 жовтня його перевели в інше відділення.

Підозрюваного у нападі на Балуха вже затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.

Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу МАУ

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Іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ у січні 2020 року. Також Тегеран готовий виплатити компенсації родичам жертв авіатрощі. Розмір компенсації буде однаковий для усіх, незалежно від громадянства потерпілої сторони.

Такого прогресу сторони досягли під час переговорів. Україна надалі вимагає неупередженого та незалежного розслідування обставин трагедії. Також Тегеран має надати доступ до всіх матеріалів справи.

Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака буде сприяти нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах,

– кажуть у МЗС.

Цікаво, що родичі жертв катастрофи літака МАУ – американці за громадянством подали позов проти Ірану до Федерального суду у Вашингтоні. Позивачі звинувачують уряд Ірану та Корпус вартових Ісламської революції у неспроможності убезпечити життя пасажирів цивільної авіації.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Столітня церква у вогні

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В столиці Чилі 18 жовтня відбувся мітинг, який закінчився масовими зіткненнями з поліцією. Зокрема, у Сантьяго під час протесту спалили католицький храм, який побудували ще в кінці XIX століття.

Так, люди відзначали річницю антиурядових протестів.

Мітингарі увірвались до неоготичного храму Сан-Франциско-де-Борха. В ньому часто проводила свої церемонії чилійська поліція. Всередині протестувальники спалили кілька ікон, а також викрали певні елементи оздоблення церкви.

Потім підпалили храм Асунсьйона. Це один з найстаріших католицьких храмів Сантьяго. Йому було 144 роки. Шпиль і купол собору згоріли та впали на землю.

Як це було дивіться у відеоролику: