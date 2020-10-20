Президент України Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням у Верховній Раді. В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі із президентом. Ексголові Податкової повідомили про підозру через втрату з бюджету понад 2 мільярдів гривень. Главу ЗСУ Руслана Хомчака звинуватили в отриманні третьої квартири від держави. Такими були головні новини 20 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Виступ Зеленського у Раді

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Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді з традиційним щорічним зверненням. Український лідер говорив про завершення війни на Донбасі, складний для усіх 2020 рік та боротьбу з коронавірусом.

Головне з виступу Зеленського у Раді:

Президент наголосив, що на Донбасі 86 день триває відносна тиша. За словами Зеленського, від початку перемир'я 27 липня Україна зазначала лише одну бойову втрату. Це боляче, але те, що постріли на Донбасі лунають все рідше, вселяє надію.

Зеленський пишається розблокуванням нормандського формату. Наразі українські дипломати активно працюють над підготовкою майбутнього саміту лідерів країн "нормандської четвірки".

Президент України заявив, що повернення Криму є також його пріоритетом. На території окупованого півострова продовжують утискати права українців та кримських татар. Зеленський повідомив, що обговорив формат "Кримська платформа" з представниками ЄС, Великої Британії, Канади і Туреччини.

Зеленський заявив, що народовладдя в Україні не буде. Однак держава має надати своїм громадянам всебічний доступ до інформації задля ухвалення рішення.

Окрім того, український лідер наголосив: цей рік був надскладним для нашої країни. Він приніс чимало лиха, яке влада пережила разом із народом. Серед глобальних бід для України за 2020 Зеленський виокремив: пандемію COVID-19, авіакатастрофу з літаком МАУ в Ірані, масштабні лісові пожежі на Сході України, авіакатастрофу Ан-26 поблизу Чугуєва.

Звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради: дивіться відео

Деякі політики аж надто емоційно сприйняли виступ президента. Зокрема, нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова стала героїнею курйозного відео. Увесь виступ Зеленського вона емоційно кивала головою.

Думки мережі розділилися. Одні користувачі припускають, що Третьякова страждає від психічного захворювання. Інші пишуть, що, можливо, політикиня просто отримала від слів президента Зеленського слуховий оргазм.

Реакція Третьякової на виступ Зеленського: дивіться відео

В Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19

В Україні запрацює Національний штаб протидії біологічним загрозам для оперативного реагування на поширення COVID-19. Очолить його президент Зеленський. Відповідний проєкт підтримали 308 нардепів.

Головними завданнями штабу буде:

створення єдиної всеукраїнської багатоканальної телефонної лінії. Нею зможуть скористатися усі громадяни, які хворіють на COVID-19 або відчули його перші симптоми;

забезпеченням ефективної безкоштовної діагностики і масового тестування на COVID-19. Для цього у всіх регіонах створять спеціальні мобільні бригади;

усі українські інфекційні лікарні та інфекційні відділення лікарень забезпечать двомісячним запасом лікарських засобів та медичних виробів для лікування COVID-19;

запровадження додаткової доплати у розмірі до 300% усім працівникам закладів охорони здоров'я, які працюють із хворими на коронавірус.

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Ексголові ДПС повідомили про підозру

Ексголові Державної податкової служби інкримінують зловживання владою та службовим становищем. Завдяки його "старанням" бюджет втратив понад 2 мільярди гривень.

В Офісі генпрокурора розповіли, що колишній головний податківець країни незаконно скасував податкове повідомлення-рішення, яке оцінюють у 2 мільярди 246 мільйонів гривень. Саме така сума не надійшла до бюджету України.

Його (ексголову ДПС – 24 канал) підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам,

– мовиться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Дані про підозрюваного наразі не розголошують. Ймовірно, ним є Сергій Верланов. Колись чоловік обіймав посаду голови ДПС, а нещодавно заявляв, що йому готують повідомлення про підозру.

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Хомчак і "третя квартира" від держави

Музикант та волонтер Тарас Тополя звинуватив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака в тому, що той нібито отримав третю квартиру від держави. Музикант з іронією заявив, що така щедрість, мабуть, є обов'язковим пунктом реформи армії на шляху до НАТО.

У Генштабі ЗСУ вже відреагували на закиди волонтера. У коментарі 24 каналу речник відомства Богдан Сеник заявив, що у документах, які оприлюднив Тополя, насправді мовиться про штатно-посадове житло.

Як мені вдалося з'ясувати щодо попередніх квартир, головнокомандувач їх закупив на заміну тим, які йому видали за попереднім місцем служби,

– наголосив Сеник.

Речник Генштабу ЗСУ зізнався: йому дуже шкода, що такий талановитий музикант, як Тополя, опублікував настільки дискредитаційно-оцінювальне та маніпулятивне судження. За словами Сеника, усі житлові зміни Хомчак відобразив у своїй декларації.

Посадовець також наголосив, що правоохоронні органи мають оцінити дії музиканта Тополі.

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Перша країна в ЄС ввела повторний жорсткий карантин

Ірландія стала першою країною Євросоюзу, яка ввела повторний локдаун. Нові обмеження діятимуть у країні з 00:00 21 жовтня.

Правила жорсткого карантину є настільки суворими, що ірландцям заборонять віддалятися від своїх домівок більше ніж на 5 кілометрів.

В Ірландії заборонять:

роботу усіх магазинів. Винятком стануть лише ті крамниці, де продають товари першої необхідності;

роботу музеїв, галерей та інших культурних закладів;

роботу усіх барів та ресторанів.

Окрім того, громадський транспорт працюватиме лише на 25%.

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Школи та дитсадки продовжать роботу.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Ірландії зафіксували 50 993 заражених коронавірусом.