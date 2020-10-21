Володимир Зеленський запланував військовий парад до 30 річниці Незалежності у 2021 році. ЗМІ повідомили, що у владній команді готують кадрові зміни після виборів. Суд продовжив арешт Андрію Антоненку в справі Шеремета. Харків'янку, що обезголовила власну доньку, визнали непідсудною. Такими були головні новини 21 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Військовий парад-2021

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів організувати 24 серпня 2021 року парад військ з нагоди 30 річниці Незалежності України. Парад має пройти в столиці на Хрещатику й на Майдані Незалежності.

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Кабмін упродовж місяця має створити Організаційний комітет з підготовки свята. Його співголовами мають стати прем’єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Громадські заходи, заплановані до 24 серпня 2021 року:

парад військ у Києві;

покладання квітів до пам'ятників і місць поховання видатних українців, учасників ООС й АТО;

наукові конференції і круглі столи присвячені 30 річниці Незалежності;

виставки й освітні заходи про важливі події в історії України;

соціальна реклама;

також в обіг випустять ювілейну монету й поштову марку.

Кабмін повинен забезпечити фінансування усіх святкових заходів, а також безпеку під час їх проведення. Окрім того, МЗС доручили запросити на святкування Незалежності України представників іноземних держав, дипломатів й українців з діаспори.

Також Зеленський доручив обласним адміністраціям розробити реалізацію регіональних планів святкувань Дня Незалежності.

Варто зазначити, що в попередні два роки Володимир Зеленський уникав парадів і натомість пропонував альтернативні варіанти святкування. Втім у 2020 році це могло бути пов'язане ще й з пандемією коронавірусу.

Підготовка кадрових змін у команді Зеленського

Видання "Новое время" від власних джерел дізналося, що в Офісі Президента України готують кадрові зміни. Втім звільнення й нові призначення будуть лише після місцевих виборів.

До слова Чутки не коментую, – Трофімов відреагував на інформацію про його звільнення з ОП

Які кадрові зміни плануються:

Кирило Тимошенко – нинішнього заступника голови ОПУ можуть підвищити до першого заступника,

– нинішнього заступника голови ОПУ можуть підвищити до першого заступника, Сергій Трофімов – натомість чинного першого заступника голови Офісу планують звільнити,

– натомість чинного першого заступника голови Офісу планують звільнити, Юлія Ковалів – заступниця голови Офісу президента теж ризикує потрапити під "скорочення",

– заступниця голови Офісу президента теж ризикує потрапити під "скорочення", Тимофій Милованов – звільнений у березні ексміністр розвитку економіки може повернутися в президентську команду. На яку посаду – наразі невідомо.

До слова, останній вже прокоментував чутки в ефірі 24 каналу. Милованов заявив, що готовий співпрацювати з ОПУ, якщо ця співпраця буде конструктивною.

Якщо такі можливості будуть, я готовий співпрацювати. Але я не впевнений, що на це є запит,

– заявив ексміністр.

Арешт Андрія Антоненка

Шевченківський районний суд Києва 21 жовтня продовжив ще на два місяці запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Андрій Антоненко ще два місяці проведе під вартою.

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Після рішення суду під його будівлею спалахнули сутички між протестувальниками й силовиками. Свого апогею вони досягли, коли підозрюваного намагалися вивезти з суду. Правоохоронці утворили ланцюг, яким відтіснили активістів.

Після цього автозак, у якому перебував Андрій Антоненко, зміг виїхати від суду й поїхати в бік СІЗО, а нетривале протистояння закінчилося.

Відомо про щонайменше одного постраждалого внаслідок сутичок. Як розповіли очевидці, правоохоронці в ланцюгу просто затоптали чоловіка. Йому знадобилася допомога швидкої.

Постраждалий чоловік у сутичках з силовиками: дивіться відео

Сутички під судом, де продовжили арешт Антоненка: дивіться відео

Непідсудна вбивця власної доньки

Експертиза підтвердила, що Тетяна П'янова, яка скоїла жахливе вбивство власної дитини, страждає хронічним психічним захворюванням.

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Мовиться про моторошний випадок, коли харків'янка відрізала голову власної доньки й розгулювала з нею в пакеті повністю голою. Тепер жінка перебуватиме не у в'язниці, а в психіатричній лікарні.

Суд схвалив рішення примусово госпіталізувати жінку до психіатричного закладу із суворим режимом,

– заявив керівник пресслужби прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі П'янова перебуває у СІЗО до закінчення терміну на апеляційне оскарження. Якщо ж апеляції на рішення суду не буде, то через 30 днів її відправлять у психіатричну лікарню.

Крім того, Чубенко зазначив, що слідчі не встановили причетність інших осіб до цього злочину.