Володимир Зеленський дав розлоге інтерв'ю українським телеканалам. Кабінет Міністрів України призначив Євгена Єнтіса новим тимчасовим керівником митниці. Видавництво Vivat розпочало друк "Справи Василя Стуса". Опозиція Білорусі отримала премію Сахарова від Європарламенту. Такими були головні новини 22 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Інтерв'ю Володимира Зеленського

22 жовтня президент Зеленський у межах спілкування з журналістами під назвою "Осінь-2020: перемоги й виклики" розповів про боротьбу з корупцією і пандемією коронавірусу, війну з Росією та багато іншого.

Важливо Зеленський прокоментував слова Шмигаля про відсутність пенсій через 15 років

Що президент сказав про всеукраїнське опитування

Всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення, проте юридичних наслідків у його результатів бути не може.

Український лідер виступає за довічний термін для корупціонерів, однак він не впевнений, що й парламент схвально сприйме таку ініціативу.

Створення вільної економічної зони на Донбасі є найважливішим кроком для завершення війни.

Очільник держави закликав нардепів схвалити відповідний закон, якщо українці підтримають легалізацію канабісу у медичних цілях.

Що Зеленський думає про COVID-19 в Україні

Жорсткий карантин українська влада запроваджувати не планує. Адже такі обмеження можуть повністю зупинити економіку України.

Якщо в Україні фіксуватимуть 15 000 хворих на коронавірус на добу, локдаун стає цілком можливим.

Питанням додаткового медичного обладнання, медичного забезпечення та кількості лікарів нині приділяють максимум зусиль.

Українською вакциною займалися понад пів року і вона вже проходить тестування. Президент готовий випробувати вакцину на собі, якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування.

Покарання за порушення карантину в Україні мають бути суворішими, а штрафи – більшими.

Головне про інтерв'ю Володимира Зеленського – читайте за посиланням.

Новий керівник митниці

Кабінет Міністрів позбавив Андрія Павловського виконання обов'язків голови Державної митної служби. Новим тимчасовим керівником митниці став Євген Єнтіс. Крім нових обов'язків, Єнтіс досі залишається на посаді заступника голови ДМС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зверніть увагу! Євген Єнтіс буде керівником лише тимчасово. Він запевнив, що в цей час продовжить курс до повної прозорості й сучасної технологічності митних органів. Також він пообіцяв щоденну роботу над розробкою і введенням у дію нових проєктів, які перетворюють митницю на зручний і швидкий сервіс.

Що відомо про Євгена Єнтіса: головне

Він працює у Державній митній службі на посаді заступника голови . Відповідає за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

. Відповідає за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Раніше Єнтіс був керівником ІТ-відділу проєкту державних закупівель ProZorro. До слова, це пов'язує його з колишнім головою митниці Максимом Нефьодовим, який був одним з ідеологів системи закупівель.

проєкту державних закупівель ProZorro. До слова, це пов'язує його з колишнім головою митниці Максимом Нефьодовим, який був одним з ідеологів системи закупівель. Після звільнення з ProZorro він займався підприємницькою діяльністю.

Видавництво Vivat розпочало друк "Справи Василя Стуса"

Видавництво Vivat почало друк ще 15 000 книг Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Саме цю книгу нещодавно заборонив суд. Однак це не стало на заваді українцям і весь тираж книг скупили за лічені години.

Раніше у видавництві заявили, що у перший день після рішення суду про заборону книги отримали понад 9 тисяч попередніх замовлень "Справи Василя Стуса".

Що відомо про книгу "Справа Василя Стуса"? Книга Вахтанга Кіпіані вийшла друком у травні 2019 року. У ній мовиться про останні 5 років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Основою для написання матеріалу були архіви радянської спецслужби КДБ про справу проти Стуса. Вахтанг Кіпіані також керувався показами свідків, рідних та друзів, архівними документами, листами поета з тюрми.

Чому суд заборонив книгу

Саме Віктор Медведчук був державним захисником Василя Стуса у судовому процесі. З розсекречених документів стає зрозумілим, що Медведчук погоджувався з усіма доводами сторони звинувачення. Він визнав, що дії Стуса є злочином.

у судовому процесі. З розсекречених документів стає зрозумілим, що Медведчук погоджувався з усіма доводами сторони звинувачення. Він визнав, що дії Стуса є злочином. Втім, сьогодні політик стверджує, що інформація у книжці не відповідає дійсності й вимагає "захистити свою честь, гідність та ділову репутацію" та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".

19 жовтня суд заборонив Вахтангу Кіпіані та видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука".

Вахтангу Кіпіані та видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука". У відповідь на рішення суду Вахтанг Кіпіані заявив, що продовжить друкувати та видавати книгу.



Друк книги "Справа Василя Стуса" / Фото видавництва Vivat

Опозиція Білорусі отримала премію Сахарова

За рішенням Європарламенту, у 2020 році премію Сахарова отримала білоруська опозиція.

Лауреати премії Сахарова у 2020-му:

колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська;

письменниця та нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич;

активістки Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало;

опозиціонери Сергій Тихановский, Алесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путіло та Микола Статкевич.

Що відомо про премію Сахарова? Це щорічна премія у галузі прав людини, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Її започаткували ще у 1988 році для відзначення окремих людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи. Грошова нагорода переможцю складає 50 тисяч євро.