В Україні оновили карантинні зони, "червоними" стали одразу кілька облцентрів. Суд дозволи провести у день виборів опитування Зеленського. Комісія встановила причини падіння літака Ан-26 на Харківщині, серед них є помилки пілотів. У Кропивницькому ветерани АТО провчили водіїв маршруток. У Польщі ввели локдаун, а у Франції – комендантську годину. Такими були головні новини 23 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

В Україні оновили карантинні зони

Кабінет Міністрів 23 жовтня оновив в Україні карантинні зони. Нові обмеження почнуть діяти вже з понеділка, 26 жовтня. Загалом до послаблення карантину не готова жодна область.

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Головне про оновленні карантинні зони

До червоної зони потрапили Івано-Франківськ, Рівне, Полтава, Миколаїв, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та ще низка населених пунктів.

потрапили Івано-Франківськ, Рівне, Полтава, Миколаїв, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів та ще низка населених пунктів. У помаранчевій зоні опинилися 11 великих міст: Львів, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси, Київ.

опинилися 11 великих міст: Львів, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Одеса, Херсон, Черкаси, Київ. До жовтої зони віднесли декілька населених пунктів Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської та Херсонської областей.

віднесли декілька населених пунктів Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської та Херсонської областей. У зеленій зоні є низка населених пунктів Київської, Кіровоградської та Херсонської областей.

До слова, столиця України Київ вже третій тиждень поспіль залишається у помаранчевій зоні.



Обмеження карантинних зон / Інфографіка 24 каналу

Суд дозволив опитування Зеленського у день виборів

Окружний адміністративний суд Києва дозволив президенту Володимиру Зеленському провести всеукраїнське опитування у день місцевих виборів, 25 жовтня. Житель Івано-Франківської області вимагав у суду визнати опитування глави держави незаконним. Однак його позов відхилили.

За рішенням суду позов є необґрунтованим. Обов’язковою умовою надання правового захисту є реальне порушення прав людини на момент звернення.

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Зауважимо, за даними громадянської мережі "Опора" опитування Зеленського на першому етапі коштуватиме щонайменше 75 мільйонів гривень. Загалом на нього витратять понад 103 мільйони гривень. Фінансувати опитування обіцяла партія "Слуга народу".

За словами президента, опитування є дуже важливим, однак юридичних наслідків воно не матиме.



5 питань Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Причини авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом

Урядова комісія з розслідування причин падіння літака Ан-26 під Чугуєвом з'ясувала, чому трапилася катастрофа. Серед головних – системні порушення в організації польотів і бригадою, і командуванням Харківського університету повітряних сил. Крім цього, на падіння літака вплинули помилки пілотів та несправність літака – відмова системи граничного регулювання температури ПРТ-24.

На превеликий жаль, комісія підтверджує, що під час польотів, не тільки цього – останнього, але й інших, було дуже багато порушень, в тому числі з боку екіпажу і керівників польоту,

– заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський.

Раніше віцепрем'єр заявляв, що коли в Ан-26 відмовив лівий двигун, екіпаж отримав у відповідь команду зупинити завдання. Однак політ продовжили.

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Родичі загиблих хочуть подати судовий позов

Сім'ї загиблих у авіакатастрофі курсантів та офіцерів подадуть до суду, якщо такі висновки комісії зачитають у фінальному звіті на засіданні уряду 28 жовтня. Рідні стверджують, що посадовці хочуть перекласти провину на екіпаж.

Я дуже обурена. Легко все списати на загиблих хлопців і важко, щоб хтось із "верхів" відповів за це. Ми звертатимемось у Міноборони, телефонуватимемо на гарячу лінію, і подаватимемо до суду,

– сказала мати загиблого капітана Ірина Кишеня.



Головне про авіакатастрофу під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу

У Кропивницькому ветерани АТО провчили маршрутчиків

Ветерани АТО вирішили провчити водіїв маршруток через те, що вони відмовляли їм у пільговому проїзді. Військові їздили у транспорті від початкової зупинки до кінцевої, перешкоджаючи його заповненню новими пасажирами.

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Напередодні ветерани зустрічалися в облраді з перевізниками і домовилися про пільговий проїзд. Однак на маршрут №55 у мікрорайоні Новомиколаївка досі надходить безліч скарг.

Вони (водії – 24 канал) кажуть, що під час карантину не повинні нас возити. Але у нас час є. Ми свої права, як ветерани, не порушуємо,

– зауважив співорганізатор акції Дмитро Потоцький.

Однак водій маршрутки заявив, що він проти пільгового проїзду: "Мені ніхто нічого не платить і керівництву нашому ніхто не платить. Ось нехай їм платять. А вони нехай собі їздять, і не буде ніякого конфлікту, буде тиша і спокій".

Водночас у місцевій владі стверджують, що пасажирам-пільговикам не мають права відмовляти у безкоштовному проїзді. Штраф за таке порушення становить 850 гривень.



У Кропивницькому ветерани АТО провчили водія маршрутки / Скриншот

У Польщі вводять локдаун, а у Франції – комендантську годину

Такі обмеження країни вводять через збільшення кількості хворих на коронавірус. Наразі жорсткий карантин у Польщі триватиме 2 тижні. Пізніше обмеження можуть або пом'якшити, або навіть посилити. Все залежить від епідемічної ситуації у державі.

Які заборони діють у Польщі

Навчальні заклади перевели на дистанційне навчання.

Ресторани, кафе та бари закрили.

Люди можуть збиратися у групи не більше ніж 5 осіб, якщо це не члени однієї сім'ї.

Пенсіонерам старшим 70 років рекомендують залишатися вдома.

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У Франції за добу 22 жовтня зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус – 40 тисяч. Через це у 56 департаментах країни уряд ввів комендантську годину з 21:00 до 6:00. Обмеження поширюватиметься і на заморську територію Французької Полінезії.

Водночас у Чехії попри локдаун, міністра охорони здоров'я Романа Примулу помітили без маски у ресторані, який би мав бути закритим. Він сидів там уночі після того, як оголосив про нові обмеження. Через це прем'єр-міністр Чехії вимагає відставку Примули.



Міністр охорони здоров'я Роман Примула / Фото Getty Images