Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знайшов під колесами свого авто пристрій для стеження. Мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус. Кіпрська церква стала однією з тих, хто визнав Томос про автокефалію ПЦУ. В Україні пройшов день тиші напередодні місцевих виборів. Такими були головні новини суботи, 24 жовтня.

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За Арахамією стежать: що відомо

Один із керівників "Слуги народу" розповів, коли приїхав на роботу, то спрацював датчик тиску шин. Тоді він оглянув авто і знайшов під заднім колесом дивний згорток. Тож, Арахамія вирішив на місце викликати поліцію.

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Ті, зі свого боку, зазначили, що жодної вибухівки на місці пригоди не було. Натомість у згортку виявили предмет стеження, тобто GPS-трекер, який працює за допомогою SIM-карти. Також вони вилучили SIM-карту оператора "Київстар" та батарейки. За словами Арахамії, невідомо, скільки часу до цього працював пристрій.

За фактом інциденту, правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного стеження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя".

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події. Також мають провести відповідну експертизу. Вже за результатами останньої буде визначено остаточну кваліфікацію та подальшу підслідність кримінального провадження.

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Кличко підхопив коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус. Зараз він почувається добре, однак найближчим часом працюватиме з дому. Як зазначив столичний міський голова, він є змушеним піти на самоізоляцію.

Щодо того, де міг Кличко підхопити недугу, він зауважив, що специфіка його роботи під час пандемії передбачає постійний ризик – мовиться передусім про спілкування з людьми та перевірку лікарень. Зокрема, він регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

Намагався берегтися. Враховуючи специфіку роботи, регулярно робив тести. Останній, на жаль, – невтішний,

– каже політик.

Додамо, за словами спікера Ради Дмитра Разумкова, недугу підхопили щонайменше 60 парламентарів. Тобто на коронавірус хворіє кожен восьмий нардеп.

За останню ж добу в Україні виявили 7 014 нових хворих на COVID-19. Наразі хворіють 191 366 осіб. Загалом із початку епідемії в Україні підтвердили 337 410 випадків зараження. Хворобу подолали 139 755 пацієнтів. Натомість пішли з життя 6 289 людей.

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Ще одна церква визнала ПЦУ

Предстоятель Православної церкви Кіпру архієпископ Хризостом II вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я митрополита Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної Церкви України. Сталося це під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у розташовується у кіпрському місті Пафос.

Таким чином, Кіпрська церква доєдналася до визнання Томосу про автокефалію ПЦУ. Раніше Помісну українську церкву визнавали Вселенський патріархату, а також Церква Греції та Олександрійський Патріархат.

Українське питання вони почали розглядати ще навесні 2019 року, проте остаточне рішення відклали "на потім". Хоча священний синод церкви Кіпру не ухвалював рішення про визнання ПЦУ, настоятелі церков мають право самостійно визнавати інші церкви.

Зауважимо, що Православна Церква Кіпру є однією з найдавніших помісних церков. У Диптиху вона посідає 10 місце. Загалом у світі є 15 помісних православних церков. Їхніх настоятелів поминають у чіткій послідовності: першим – Вселенського патріарха, останнім – Епіфанія.

За даними ЗМІ, у Константинополі вважають, що в першій хвилі визнання ПЦУ, окрім Кіпрської, може бути Румунська православна церква. Адже вона перебуває у хороших взаєминах із Вселенським патріархатом. Наразі ж процес визнання ПЦУ дещо загальмувала пандемія коронавірусу, через яку уповільнилась фізична комунікація між церквами.

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День тиші перед виборами: які були порушення

Станом на 12:00 24 жовтня правоохоронці склали 54 протоколи через адміністративні правопорушення.

Про які протоколи мовиться

42 – за виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації

8 – за порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації;

3 – за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері добробуту населених пунктів;

1 – порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів.

Тим часом, за словами керівника Поліції Києва Андрія Крищенка, до них надійшли 37 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Він додав, що столичні правоохоронці вже взяли під цілодобову охорону усі 1 105 дільничних виборчих комісій, а також ТВК. На дільницях, зокрема, цілодобово працюватимуть 4 500 поліцейських.

Окрім цього, у посиленому режимі правоохоронці здійснюють патрулювання вулиць тощо. Згалом забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок майже 8 тисяч працівників структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовців Нацгвардії, курсантів Національної академії внутрішніх справ, рятувальники, а також 150 представників "Муніципальної варти".

Що за порушення здебільшого фіксували

На вулицях міст та сіл України можна зауважити низку агітаційних білбордів. На них не подано назв партій або логотипів, але зображення повністю виконано у стилістиці політичних сил (кольори та шрифти). Деякі з них також містять передвиборчі гасла. Крім того, на Київщині та Кіровоградщині правоохоронці викрили мережу підкупу виборців.

Агітація у день тиші в Україні / Фото Комітету виборців України

У яких областях порушують режим тиші

У Рівненській області – 39 фактів порушення;

у Харківській області – 22 факти;

у Київській області – 13 фактів;

у Львівській області – 13 фактів;

у Дніпропетровській області – 12 фактів;

у Донецькій області – 10 фактів;

у Черкаській області – 10 фактів;

у Тернопільській області – 8 фактів;

у Волинській області області – 7 фактів;

у Чернівецькій області – 7 фактів;

в Одеській області – 5 фактів;

у Чернігівській області – 5 фактів;

у Миколаївській області – 4 фактів;

у Кіровоградській області – 4 фактів;

у Вінницькій області – 3 факти;

у Житомирській області – 3 факти;

у Херсонській області – 3 факти;

у Сумській області – 2 факти;

у Донецькій, Запорізькій та Луганській областях – по 1 факту.

Докладніше про усі порушення дня тиші 24 жовтня читайте за цим посиланням.