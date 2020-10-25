В Україні пройшли місцеві вибори. Вже відомі перші результати екзитполів. Українці також взяли участь в всенародному опитування від Володимира Зеленського. Не обійшлося без порушень виборчого процесу. А в Білорусі силовики влаштували силовий розгін протестувальників. Такими були головні новини неділі, 25 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Україні пройшли місцеві вибори

Це перші вибори, що відбувались за новим Виборчим кодексом. Традиційно дільниці розпочали роботу о 8:00 та завершили о 20:00. Українці обирали мерів міст, депутатів обласних, місцевих, селищних рад.

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Явка на виборах не була високою. У громадянській мережі "Опора" кажуть, що станом на 16:00 вона становила 27%.

Голосування відомих політиків

Президент Володимир Зеленський

Глава держави проголосував у Києві з дружиною Оленою. Зеленський взяв участь у всеукраїнському опитуванні, а також кілька хвилин поспілкувався з журналістами. Президент привітав усіх з виборами, а також пообіцяв відзвітуватись за гроші, витрачені на опитування.



Голосування Володимира Зеленського / Фото пресслужби ОПУ

Зверніть увагу! Перед тим, як президент зайшов на дільницю, одна з активісток Femen підняла спідницю і продемонструвала геніталії у зеленці. Правоохоронці відтягли її. На активістку склали адміністративний протокол.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Глава уряду проголосував з самого ранку у Львові. Денис Шмигаль з'явився на дільниці у захисній масці, перед голосуванням йому виміряли температуру.



Денис Шмигаль у Львові / Фото Зоряни Казмірук, 24 канал

Спікер Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проголосував у Києві. Спікер не взяв участі у всеукраїнському опитуванні, зазначивши, що не буде шукати інтерв'юерів, бо має багато роботи.



Разумков на дільниці / Фото Укрінформу

Дивіться фото, як голосували відомі діячі та політики:

Черги на дільницях

Майже в усіх містах людям довелося стояти у чергах, аби проголосувати. Це займало 30 – 40 хвилин, а деколи – ще більше.



Черга на дільниці у Львові / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал



Черга до виборчої дільниці у Києві / Фото "Радіо Свобода"



Черга на дільницю у Тернополі / Фото "Суспільне"



Кількаметрові черги в Одесі / Фото "Думська"

Детальніше Українці вистоюють у довжелезних чергах, аби проголосувати на місцевих виборах: фото

Відомі результати екзитполів

Станом на 20:00 з’явилися перші результати екзитполів. Опитали українців на замовлення проєкту студії Савіка Шустера.

Київ

Серед кандидатів у міські голови лідирує чинний міський голова Віталій Кличко – 45,93%. До міської ради можуть пройти 7 партій. Більшість становить "Удар" – 21,3%.

Харків

У Харкові лідером є чинний мер Геннадій Кернес – 57,9%. До міськради можуть потрапити 6 партій.

Одеса

В Одесі, за результатами екзитполів, найбільше голосів отримав чинний міський голова Геннадій Труханов – 34,40%. До міськради можуть пройти 5 партій.

Львів

На виборах у Львові лідирує чинний міський голова Андрій Садовий – 38%. До міськради можуть пройти 7 партій. Більшість голосів – у "Європейської Солідарності" – 28%.

Кривий Ріг

Відповідно до результатів перших екзитполів, у Кривому Розі може перемогти Юрій Вілкул – 51,82%. До міськради мають шанс пройти 5 партій.

Запоріжжя

Мером міста може повторно стати Володимир Буряк – 60,6%. До міської ради, ймовірно, потраплять 5 партій.

Вінниця

За результатами перших екзитполів, лідирує чинний мер Сергій Моргунов – 68,8%. До міської ради проходять 5 партій.

Дніпро

Найбільша підтримка у чинного міського голови – 44,47%. У міську раду проходять 6 партій.

Тернопіль

Лідирує чинний мер Сергій Надал – 72,3%. До міськради попередньо проходять 4 партії.

Радимо ознайомитися Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів

Відбулося й всенародне опитування від Зеленського

Волонтери стояли поблизу виборчих дільниць у білих накидках із написом "5 питань від президента".

Важливо Діалог чи маніпуляція: все, що треба знати про опитування від Зеленського

Відповісти на запитання могли всі охочі. Для цього виборцю на виході з виборчої дільниці давали анкету, заповнені папірці люди кидали у спеціальну коробку.

Як люди голосують у Києві та Харкові / Фото 24 канал, "Харьков 1654", "Чесно" та PavlovskyNews

За інформацією громадянської мережі "Опора", станом на 16:00 волонтери були присутні біля 55% дільниць, на решті – їх не було. Найбільша кількість дільниць на Півдні – 78,65%, найменша Захід – 37,81%, в центрі і сході приблизно однаково.

Як реагують українці на опитування від президента: дивіться відео 24 каналу

Також стало відомо, що багато волонтерів – неповнолітні. Громадський рух "Чесно" повідомляє, що молоді люди, які просили виборців відповісти на запитання від Зеленського, нібито отримають за це грошову винагороду.

На Закарпатті анонсоване президентом опитуванням так і не відбулося. А в Черкасах його проводили члени дільничної виборчої комісії №711040 самостійно та безпосередньо на дільниці.

Перші результати можуть оприлюднити вже у понеділок, 26 жовтня.

Як проходило опитування від Зеленського: відео 24 каналу

Усі деталі про всенародне опитування читайте за посиланням.



5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

Порушення виборчого процесу

Які проблеми та порушення зафіксували:

дільниці не відкрились вчасно;

голосувати почали ще до 8:00;

плутанина у бюлетенях;

спроби підкупу та каруселі. Такі випадки зафіксували на Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині;

"подарунки" (наприклад, захисні маски) та агітація в день виборів;

вибори без кабінок;

порушення протиепідеміологічних заходів;

кандидат встановив у кабінці камери;

бюлетень фотографували;

порушення таємниці голосування у Броварах;

нестача та пошкоджені бюлетені;

в Ірпені напали на кандидата до Київської облради від "Слуги народу" Ігоря Колтунова тощо.

Дивіться фото з порушеннями: