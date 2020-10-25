Головні новини 25 жовтня: вибори в Україні, силовий розгін у Білорусі
В Україні пройшли місцеві вибори. Вже відомі перші результати екзитполів. Українці також взяли участь в всенародному опитування від Володимира Зеленського. Не обійшлося без порушень виборчого процесу. А в Білорусі силовики влаштували силовий розгін протестувальників. Такими були головні новини неділі, 25 жовтня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
В Україні пройшли місцеві вибори
Це перші вибори, що відбувались за новим Виборчим кодексом. Традиційно дільниці розпочали роботу о 8:00 та завершили о 20:00. Українці обирали мерів міст, депутатів обласних, місцевих, селищних рад.
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Явка на виборах не була високою. У громадянській мережі "Опора" кажуть, що станом на 16:00 вона становила 27%.
Голосування відомих політиків
- Президент Володимир Зеленський
Глава держави проголосував у Києві з дружиною Оленою. Зеленський взяв участь у всеукраїнському опитуванні, а також кілька хвилин поспілкувався з журналістами. Президент привітав усіх з виборами, а також пообіцяв відзвітуватись за гроші, витрачені на опитування.
Голосування Володимира Зеленського / Фото пресслужби ОПУ
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Глава уряду проголосував з самого ранку у Львові. Денис Шмигаль з'явився на дільниці у захисній масці, перед голосуванням йому виміряли температуру.
Денис Шмигаль у Львові / Фото Зоряни Казмірук, 24 канал
- Спікер Дмитро Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проголосував у Києві. Спікер не взяв участі у всеукраїнському опитуванні, зазначивши, що не буде шукати інтерв'юерів, бо має багато роботи.
Разумков на дільниці / Фото Укрінформу
Дивіться фото, як голосували відомі діячі та політики:
Черги на дільницях
Майже в усіх містах людям довелося стояти у чергах, аби проголосувати. Це займало 30 – 40 хвилин, а деколи – ще більше.
Черга на дільниці у Львові / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Черга до виборчої дільниці у Києві / Фото "Радіо Свобода"
Черга на дільницю у Тернополі / Фото "Суспільне"
Кількаметрові черги в Одесі / Фото "Думська"
Детальніше Українці вистоюють у довжелезних чергах, аби проголосувати на місцевих виборах: фото
Відомі результати екзитполів
Станом на 20:00 з’явилися перші результати екзитполів. Опитали українців на замовлення проєкту студії Савіка Шустера.
Київ
Серед кандидатів у міські голови лідирує чинний міський голова Віталій Кличко – 45,93%. До міської ради можуть пройти 7 партій. Більшість становить "Удар" – 21,3%.
Харків
У Харкові лідером є чинний мер Геннадій Кернес – 57,9%. До міськради можуть потрапити 6 партій.
Одеса
В Одесі, за результатами екзитполів, найбільше голосів отримав чинний міський голова Геннадій Труханов – 34,40%. До міськради можуть пройти 5 партій.
Львів
На виборах у Львові лідирує чинний міський голова Андрій Садовий – 38%. До міськради можуть пройти 7 партій. Більшість голосів – у "Європейської Солідарності" – 28%.
Кривий Ріг
Відповідно до результатів перших екзитполів, у Кривому Розі може перемогти Юрій Вілкул – 51,82%. До міськради мають шанс пройти 5 партій.
Запоріжжя
Мером міста може повторно стати Володимир Буряк – 60,6%. До міської ради, ймовірно, потраплять 5 партій.
Вінниця
За результатами перших екзитполів, лідирує чинний мер Сергій Моргунов – 68,8%. До міської ради проходять 5 партій.
Дніпро
Найбільша підтримка у чинного міського голови – 44,47%. У міську раду проходять 6 партій.
Тернопіль
Лідирує чинний мер Сергій Надал – 72,3%. До міськради попередньо проходять 4 партії.
Радимо ознайомитися Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Відбулося й всенародне опитування від Зеленського
Волонтери стояли поблизу виборчих дільниць у білих накидках із написом "5 питань від президента".
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Відповісти на запитання могли всі охочі. Для цього виборцю на виході з виборчої дільниці давали анкету, заповнені папірці люди кидали у спеціальну коробку.
Як люди голосують у Києві та Харкові / Фото 24 канал, "Харьков 1654", "Чесно" та PavlovskyNews
За інформацією громадянської мережі "Опора", станом на 16:00 волонтери були присутні біля 55% дільниць, на решті – їх не було. Найбільша кількість дільниць на Півдні – 78,65%, найменша Захід – 37,81%, в центрі і сході приблизно однаково.
Як реагують українці на опитування від президента: дивіться відео 24 каналу
Також стало відомо, що багато волонтерів – неповнолітні. Громадський рух "Чесно" повідомляє, що молоді люди, які просили виборців відповісти на запитання від Зеленського, нібито отримають за це грошову винагороду.
На Закарпатті анонсоване президентом опитуванням так і не відбулося. А в Черкасах його проводили члени дільничної виборчої комісії №711040 самостійно та безпосередньо на дільниці.
Перші результати можуть оприлюднити вже у понеділок, 26 жовтня.
Як проходило опитування від Зеленського: відео 24 каналу
5 питань від президента Зеленського на 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу
Порушення виборчого процесу
Які проблеми та порушення зафіксували:
- дільниці не відкрились вчасно;
- голосувати почали ще до 8:00;
- плутанина у бюлетенях;
- спроби підкупу та каруселі. Такі випадки зафіксували на Київщині, Дніпропетровщині та Житомирщині;
- "подарунки" (наприклад, захисні маски) та агітація в день виборів;
- вибори без кабінок;
- порушення протиепідеміологічних заходів;
- кандидат встановив у кабінці камери;
- бюлетень фотографували;
- порушення таємниці голосування у Броварах;
- нестача та пошкоджені бюлетені;
- в Ірпені напали на кандидата до Київської облради від "Слуги народу" Ігоря Колтунова тощо.
Дивіться фото з порушеннями:
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Що кажуть у поліції?Станом на 19:00 поліцейські відкрили 68 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. На цей час до органів поліції надійшло 4 003 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Поліцейські склали 187 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
Багато звернень отримала і уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.
До слова, за порушення на виборах на винуватців очікує адміністративна та кримінальна відповідальність.
Розгін протестувальників у Білорусі
У Мінську силовики розганяли протестувальників світлошумовими гранатами. Згодом співробітники ОМОНу почали стріляти у натовп ґумовими кулями. Телеграм-канал "Новая газета" повідомив про щонайменше одного пораненого. Куля влучила йому у живіт.
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Як починалися протести у Мінську 25 жовтня
- Біля Стели зібралися приблизно 100 тисяч протестувальників. Активісти організованою колоною рухалися по центру Мінська.
- Силовики вимагали зупинити марш. Туди стягнули військову техніку та водомети.
- Протестувальників намагалися затримувати не лише ОМОНівці, але й невідомі люди у масках.
- Тікаючи від переслідування, один із протестувальників стрибнув у воду і переплив річку Свіслоч.
- Студентів не випустили з гуртожитку. Крім того, затримли двох журналістів.
- Метро закрили, а мобільний інтернет вимкнули.
- Хоча до закінчення терміну ультиматуму Тихановської чинному самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку залишилося ще 10 годин, деякі громадські заклади Мінська вже заявили, що 26 жовтня у них буде вихідний.
До слова, в інших білоруських містах силовики затримують активістів ще активніше, ніж у столиці.
Білоруські силовики стріляють у натовп, дивіться відео