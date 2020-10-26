В Україні рахують голоси на місцевих виборах: що відомо про підсумки голосування. МЗС викликало посла Угорщини на килим та вручило ноту протесту за агітацію під час виборів в Україні. Як українці відповіли на опитуванні Зеленського. Білоруси розпочали страйк. Такими були головні новини понеділка, 26 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Як минули місцеві вибори і що відомо на цей момент

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25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Тепер справа за дільничими та територіальними комісіями, які мають підрахувати голоси. Зараз відомі цифри явки. Згідно з ними, на місцевих виборах проголосували майже 37% українців. Ця цифра майже на 10% нижча, аніж була на попередніх місцевих виборах у 2015 році.

Найвищою явка була в таких областях:

у Тернопільській області проголосували 44,68% українців;

на Львівщині – 43,82%;

на Волині – 41,89%;

на Івано-Франківщині – 41,8%;

на Чернігівщині – 41,64%;

на Закарпатті – 41,25%.

Своєю чергою, найнижчою явка була на Донеччині (31,67%), Миколаївщині (32,02%) та Харківщині (32,33%).



Явка на місцевих виборах / Інфографіка 24 каналу

Поки голоси українців рахують, вже відомі перші результати екзитполів. Згідно з ними, у низці великих міст може відбутися 2 тур виборів міського голови.

Зокрема, ще раз прийти на дільниці, швидше за все, доведеться жителям:

Києва

Львова

Дніпра

Одеси

Кривого Рогу

Миколаєва.

У столиці, за даними екзитполів, у першому турі лідирує чинний міський голова Віталій Кличко (45,93 – 47,8%). Поки шанси позмагатися з ним у другому турі має кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов (8,6 – 9,62%). Не надто відстають від нього Ірина Верещук (8 –8,53%) та Сергій Притула (7,27 – 8,3%).



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація в інших великих містах України – читайте за посиланням. Більше про те, як відбулися місцеві вибори в Україні, які були порушення тощо – тут.



Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

Скандал із Угорщиною та українськими виборами

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Міністерство закордонних справ України вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через офіційну агітацію на користь однієї з політичних партій.

Річ у тім, що 25 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, агітував голосувати на виборах за чинного мера Берегова Золтана Бабяка. Окрім того, він закликав угорців Закарпаття проголосувати на місцевих виборах за КМКС "Партію угорців України".

МЗС України розцінює це, як втручання Будапешта у внутрішні справи України та вплив на хід місцевих виборів. Спершу українські дипломати грізно відреагували на ситуацію, а згодом викликали угорського посла й вручили йому ноту.

Ще через якийсь час Україна заборонила в'їзд двом угорським високопоставленим особам. Серед них – державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

Опитування Зеленського і його результати

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У день місцевих виборів, 25 жовтня українці також відповіли на п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.

Опитування проводилось поблизу виборчих дільниць. У "Слузі народу" вже заявили, що порахували 80% анкет. Натомість на своїй сторінці у фейсбуці пресслужба партії опублікувала результати від 74% опрацьованих анкет.

Більшість українців, які взяли участь в опитуванні Зеленського, відповіли позитивно на 4 з 5 пунктів. Так, більш ніж половина не підтримала лише одну ідею – створення вільної економічної зони на Донбасі.

Як українці відповіли на запитання всенародного опитування

Довічне ув'язнення за масштабну корупцію підтримали 82,97% українців, які взяли участь в опитуванні. Ця ідея не сподобалась лише 13,87% респондентам; Створення вільної економічної зони на Донбасі підтримали 46,7% опитаних українців. Натомість 46,48% респондентів виступили проти цього; Скорочення кількості нардепів до 300 підтримали 89,6% опитаних, а не підтримали – 7,12%; Легалізацію медичного канабісу підтримали 64,88% респондентів, а не підтримали – 29,53%; Право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення територіальної цілісності підтримали 74,21% учасників опитування, але 17,21% – проти цього.

Цікаво, що в ОБСЄ зазначили, що опитування Зеленського могло частково створити неправомірну політичну перевагу для партії влади на місцевих виборах.

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Попри те, що багато українців неоднозначно поставились до такого формату комунікації з владою, у "Слузі народу" хочуть закріпити подібні опитування на постійній основі.

Більше про те, як проходило опитування Зеленського, хто його фінансував і для чого воно потрібне – за посиланням.



Результати екзитполів на всеукраїнському опитуванні / Інфографіка 24 каналу

Страйк у Білорусі

Погляньте Це схоже на війну: що відбувається в Білорусі 25 жовтня – фото, відео 18+

У Білорусі 26 жовтня почався всенародний страйк. Працівники деяких заводів не виходять на зміни, натомість інші – продовжують працювати.

Страйк у Білорусі почався через невиконання режимом Олександра Лукашенка ультиматуму, який раніше йому оголосила Світлана Тихановська.

Ситуація в Білорусі значно загострилася 25 жовтня. Так, на акції протесту у Мінську силовики використали світлошумові гранати та гумові кулі проти мітингувальників.

Відомо про щонайменше одного пораненого в результаті сутичок. Силовики затримали 523 демонстрантів. Всього в країні зафіксували 19 протестних акцій.

З переліком заводів та підприємств, що вийшли на страйк, можна ознайомитись тут.

Опозиційна лідерка Світлана Тихановська закликала приватний бізнес, релігійні громади, культурних і спортивних діячів, айтішників підтримати робітників, які страйкують.

Більше про те, що коїться у Білорусі – за посиланням.

TIME змінив лого вперше за 100 років

Поряд з коронавірусом У Києві зафіксували спалах захворюваності на грип

Журнал TIME вперше за свою майже столітню історію змінив логотип. Це пов’язано з виборами президента США.

Щоб відзначити цей історичний момент, ймовірно, важливе рішення, яке будь-хто з нас коли-небудь приймав на виборах, ми вперше за свою майже 100-річну історію замінили наш логотип на обкладинці нашого журналу в США, закликаючи всіх скористатися своїм виборчим правом,

– зауважив головний редактор журналу Едвард Фельзентал.

Так, замість назви TIME на обкладинці красується інше слово – VOTE, що у перекладі означає "голосуй".

На обкладинці також використаний малюнок американського художника Шепарда Фері. За слова митця, він демонструє людину, що рішуче налаштована "використати свій голос і силу, аби проголосувати".



Обкладинка американського TIME у листопаді

Що відомо про вибори президента США: коротко