У двох заступників Андрія Єрмака виявили коронавірус. Уряд перенаправив гроші з проєкту діагностики онкозахворювань на ремонт доріг. З початку листопада ціна на газ, якщо порівнювати з жовтнем, зросте на 35%. Натомість мережі АЗС вже підняли ціни на пальне, переважно на 50 копійок – 1 гривню. Суд скасував антикорупційну реформу. Такими були головні новини вівторка, 27 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Коронавірус в Офісі Президента

В Офісі Президента України, який очолює Андрій Єрмак, одразу двоє його заступників захворіли на коронавірус. Це Юлія Ковалів й Андрій Смирнов.

Цікаво Президента неможливо обмежити, – Єрмак про свою роль біля Зеленського

Також одразу провели регулярне тестування Президент України Володимир Зеленський, голова його Офісу Андрій Єрмак й інші його заступники. У всіх них тести негативні.

Про підтверджене захворювання Юлія Ковалів сама розповіла у своєму фейсбуці. Також захворіли її чоловік і діти. Чиновниця розповіла, що перебуває під наглядом лікаря й почувається задовільно.

Натомість коронавірус в Андрія Смирнова Офіс Президента України підтвердив кільком українським ЗМІ. Наразі він не коментував власного самопочуття.

Гроші з онкологічного проєкту перерозподілили

Кабінет Міністрів України перерозподілив гроші з проєкту покращення діагностики онкологічних захворювань. Загалом перерозподілили майже 105 мільйонів гривень.

До слова Переведення грошей з лікування онкології на дороги: як це пояснюють в уряді

З цих грошей значну частину вирішили віддати на будівництво доріг у Львівській області. Мовиться про суму в понад 61,5 мільйона гривень. Решту грошей перерозподілять наступним чином:

20 мільйонів гривень – на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Франка,

7,2 мільйона гривень – на створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету,

6 мільйонів гривень – на реставрацію староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря у Києві.

10 мільйонів гривень надали Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

У Кабінеті Міністрів України заявили, що рішення про перерозподіл грошей дозволить завершити проєкт з покращення діагностики онкологічних захворювань у 2021 році.

Там пояснили, що взяли до уваги те, як реалізація цього проєкту відбувалася цього року. Мовляв, за 8 місяців 2020 року реалізували 0,4% з виділених грошей.

Нові ціни на газ

У листопаді 2020 року "Нафтогаз" встановив ціну на природний газ для населення на рівні 6,33 гривень за кубічний метр з ПДВ й без урахування вартості розподілу (доставки). Таким чином якщо порівнювати з жовтнем, вартість блакитного палива зросла майже на 35%.

Цікаво Ціна на газ для виробників тепла в жовтні зросла на чверть

До цього "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для населення в серпні – вересні. А ось у жовтні – ціна газу не змінилася. У листопаді у межах місячного контракту ціна на газ зростає до 6,33 гривні за кубометр, у межах річного контракту становитиме 6,45 гривні за кубометр.

Якщо ви підключили тариф "Річний" у попередні місяці, то ви продовжуєте платити за газ за ціною того періоду. Наприклад, до 31 жовтня включно ще можна перейти на річний контракт за ціною 5,24 гривні за кубометр.

У компанії пояснюють, що причиною зростання ціни стала сезонність – взимку газ традиційно дорожчий, ніж улітку. Крім того, на вартість блакитного палива вплинуло зростання його гуртової вартості.

Зросли й ціни на пальне

Якщо вартість газу зросте лише з листопада, то вартість пального українські АЗС підвищили вже. Здебільшого вона зросла на 50 копійок – 1 гривню.

Цікаво Опустилась нижче 13% річних: які в Україні реальні ставки за іпотекою

Нова вартість А-92:

на великих АЗС: у межах 25,50 – 26, 50 гривні;

на менших АЗС: у межах 20,50 – 24 гривень;

середня ціна по Україні: 23,06 гривні.

Нова вартість А-95:

на великих АЗС: у межах 26 – 27,50 гривні;

на менших АЗС: у межах 22 – 25,50 гривні;

середня ціна по Україні: 24,13 гривні.

Нова вартість ДП:

на великих АЗС: у межах 25 – 26,50 гривні;

на менших АЗС: у межах 20 – 24,50 гривні;

середня ціна по Україні: 23,39 гривні.

Ціни на різне пальне в різних постачальників ви можете переглянути – за посиланням.

Суд скасував антикорупційну реформу

Під час закритого засідання 27 жовтня Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.

До слова Неякісні бронежилети для армії: ДБР завершило розслідування і назвало шокуючу суму збитків

Таким чином суд фактично скасував дію антикорупційної реформи 2014 року. Вона передбачала створення антикорупційних інституцій, початок електронного декларування для чиновників й інше.

Суд у своєму рішенні встановив, що буцімто кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Журналіст Сергій Лещенко також стверджує, що суд скасував положення щодо незаконного збагачення, електронного декларування й повноважень НАЗК.