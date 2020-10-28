Вибух стався на газопереробній станції у Дергачівському районі на Харківщині. Уряд оприлюднив причини трагедії з Ан-26 під Чугуєвом. Від COVID-19 помер мер Борисполя Анатолій Федорчук. НАЗК закриває реєстр електронних декларацій. Павла Рябікіна призначили очільником митниці. Такими були головні новини четверга, 28 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Вибух на газопереробній станції під Харковом

У Дергачівському районі на Харківщині стався вибух на газопереробній станції. Внаслідок трагедії загинули 2 людей, ще 9 постраждалих госпіталізовані з травмами різної складності. Відразу після вибуху на газопереробній станції спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося загасити її лише через дві години.

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Вибух газу частково зруйнував будівлю газорегуляторного пункту. Внаслідок інциденту без газу залишилися

3500 жителів району.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху. Правоохоронці вважають, що на газопереробній станції у Дергачівському районі могли порушити правила безпеки, встановлені для вибухонебезпечних підприємств. Якщо цей факт підтвердять, відповідальним може загрожувати ув'язнення на термін від 2 до 10 років.

Дивіться фото вибуху на газопереробній станції в Харківській області / Фото Нацполіції та ДСНС

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Вибух на газопереробній станції під Харковом, дивіться відео:

Офіційні причини авіакатастрофи з Ан-26 під Чугуєвом

Під час засідання Кабміну оприлюднили офіційні причини авіакатастрофи з Ан-26 під Чугуєвом. Голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Олег Уруський заявив, що до падіння літака призвела втрата швидкості на передпосадковій прямій.

Що спричинило катастрофу

Керівництво Харківського університету повітряних сил не контролювало виконання польоту.

В університеті систематично порушували правила виконання польотів.

Екіпаж був недостатньо підготовленим щодо дій в особливих ситуаціях.

Матеріали, напрацьовані урядовою комісією, передадуть до правоохоронних органів, які продовжують слідчі дії, щоб встановити винних у цій страшній трагедії,

– наголосив Уруський.

Зверніть увагу! Авіакатастрофа з Ан-26 під Чугуєвом сталася 25 вересня 2020 року. На борту перебували 27 людей, 26 – загинули.

Звіт про причини трагедії літака: дивіться відео



Головне про авіакатастрофу на Харківщині / Інфографіка 24 каналу

Від COVID-19 помер мер Борисполя Анатолій Федорчук

Чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Під час місцевих виборів 2020 року чоловік був лідером виборчої гонки. Він балотувався від партії "Наш край".

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Що відомо про Федорчука

Йому було 60 років.

Бориспіль Федорчук очолював ще з 2006 року. За цей час він входив до ВО "Батьківщини" та "Партії Регіонів".

За даними екзитполів, під час місцевих виборів 2020 року політик набрав 33% голосів виборців.

У Федорчука залишилися дружина та донька.



Анатолій Федорчук / Фото пресслужби Бориспільської міськради

НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції закриває реєстр електронних декларацій. Відповідне рішення Конституційного суду набуде чинності о 18:00 28 жовтня.

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Голова НАЗК Олександр Новіков вже заявив, що такий вирок суду повертає країну у 1991 рік, коли "взагалі в принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно (рішення – 24 канал) повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності".

Конституційний суд визнав неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх людей, які отримують зарплату з податків України,

– зазначив Новіков.

У Конституційному суді наголосили, що їхнє рішення є остаточним і не передбачає оскарження.

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Головою митниці призначили Павла Рябікіна

Кабмін призначив політика і дипломата Павла Рябікіна головою Державної митної служби України.

Журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела в Офісі Президента, заявив, що Володимир Зеленський провів співбесіду з Рябікіним ще до місцевих виборів. На думку Бутусова, кандидатуру Рябікіна Зеленському порекомендував глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Що відомо про Рябікіна

До призначення на посаду він працював генеральним директором аеропорту "Бориспіль".

Входив у десятку найкращих менеджерів України.

У минулому був народним депутатом трьох скликань, а також заступником міністра транспорту й зв'язку.

У 2009 – 2010 роках був послом України в Данії.



Павло Рябікін / Фото пресслужби "Борисполя"