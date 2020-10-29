Володимир Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО через рішення КСУ щодо скасування е-декларування. Чоловік з ножем напав на людей у церкві в Ніцці. Від коронавірусу помер екснардеп і кандидат у президенти Валерій Бабич. Міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів у Львові. Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі. Такими були головні новини четверга, 29 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Термінове засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський 29 жовтня скликав термінове засідання РНБО. Під час зустрічі говорили про скандальне рішення КСУ щодо скасування е-декларування та реакції на нього.

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Головні тези Зеленського

Володимир Зеленський засудив таке рішення суду та заявив, що Україна його не сприйме. Також він додав, що система е-декларування в Україні буде працювати.

Президент звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати обставини, які призвели до прийняття Конституційним судом України рішення про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства.

Він зауважив, що Євросоюз вже дає чіткі сигнали Україні.

Президент Зеленський очікує підготовки та направлення до Верховної Ради законопроєктів про відновлення електронного декларування доходів чиновників найближчим часом.

Що відомо про рішення КСУ? 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях. Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".

Промова Володимира Зеленського на терміновому засіданні РНБО: дивіться відео

Теракт у Ніцці

У французькій Ніцці поблизу базиліки Нотр-Дам озброєний ножем чоловік напав на людей всередині церкви. Напад стався о 9:00 за місцевим часом. Відомо, що внаслідок нападу загинули 3 людини. Зокрема, жінці зловмисник перерізав горло, а чоловіка обезголовив. Також є багато поранених: їхню кількість не уточнюють.

Щодо самого нападника, то його поліція затримала. За інформацією ЗМІ, зловмисника поранили, зараз він перебуває у лікарні. Наразі мотиви чоловіка невідомі.

Національна антитерористична прокуратура розпочала розслідування за такими фактами:

терористична діяльність,

спроба вбивства у зв'язку з терористичною організацією,

злочинна організація терористів.

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Згодом сталася ще серія терактів

Друга атака трапилася в Саудівській Аравії, але напряму пов'язана з європейською державою. Там у Джидді чоловік намагався напасти на охорону французького консульства. Його затримали під час нападу.

За кілька годин після теракту у Ніцці на півдні Франції озброєний пістолетом чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на працівників поліції. Правоохоронці застрелили нападника на місці.

Теракт у Франції / Фото PMdeNice

Смерть Валерія Бабича

На 67-му році життя помер колишній народний депутат України Валерій Бабич. Причиною смерті колишнього політика називають коронавірусну хворобу.

Що відомо про Валерія Бабича

Це український підприємець, громадський діяч і колишній політик. Бабич народився в 1953 році в місті Бродах Львівської області.

Він був першим президентом АТ "Українська фінансова група", віцепрезидентом Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду імені Тараса Шевченка.

Політичну кар'єру починав з посади радника президента Леоніда Кравчука в 1993 – 1994 роках. У 1994 році також балотувався в президенти. Зі своїми 2,48% зайняв п'яте місце й у другий тур не потрапив.

Натомість того ж таки 1994 року був обраний народним депутатом України. У Верховній Раді пропрацював протягом 2 й 3 скликань, у 1994 – 2002 роках.

Результати виборів у Львові

Міська територіальна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Львові. У другому турі виборів мера зійдуться Андрій Садовий і Олег Синютка.

Результати кандидатів у мери Львова

Андрій Садовий – 39,96% (90812 голосів);

Олег Синютка – 31,03% (70504 голосів);

Руслан Кошулинський отримав – 9,74% (22123 голосів);

Ярослав Рущишин – 4,67% (10620 голосів);

Ігор Зінкевич – 3,37% (7655 голосів);

Ігор Васюник – 2,95% (6693 голосів);

Юлія Гвоздович – 2,30% (5225 голосів).

У другий тур виборів міського голови виходять Андрій Садовий і Олег Синютка, розрив між якими перевищив 20 тисяч голосів.



У другий тур виборів мера Львова пройшли Садовий і Синютка / Інфографіка 24 каналу

Білорусь закриває кордони

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив закрити кордон країни. За його словами, закриття кордону не означає впровадження "залізної завіси". Втім, до країни вже не можуть потрапити білоруси з України, Литви та Польщі.

Ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон – не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон – це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні,

– сказав Лукашенко.

Він також натякнув, що закриває кордон через загрозу коронавірусу. Зауважимо, що раніше до пандемії COVID-19 Лукашенко ставився зневажливо й усіляко висміював її.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю

Після заяви Лукашенка справді з'явилися проблеми з перетином кордону Білорусі. Незалежні білоруські ЗМІ повідомляють, що у другій половині дня у Білорусь перестали пропускати громадян, що намагались в’їхати з Литви та Польщі. Згодом – і з України.

При цьому з Білорусі людей поки випускають без проблем. На кордоні з Латвією прикордонники попереджають водіїв легкових автомобілів, що в’їхати вони поки можуть, а от виїхати згодом – ні.

Доки ще триватиме ситуація – невідомо. Офіційної заяви від білоруських відомств нема. Відомо, що авіарейси прилітають та відправляються з Білорусі без змін.

Більше про ситуацію у Білорусі, протести та страйки у країні, а також заяви Лукашенка й опозиції – за посиланням.