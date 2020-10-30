На Донбасі щонайменше двоє українських військових загинули та ще три зазнали поранень. У Києві на Майдані Незалежності сталася смертельна ДТП. Туреччину та Грецію накрив потужний землетрус, що спровокував цунамі. Голова КСУ Олександр Тупицький зробив кілька гучних заяв, натомість ДБР проти нього порушило справу щодо держзради. Такими були головні новини 30 жовтня.

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Нові жертви та поранені на Донбасі

Двоє українських військових загинули біля Водяного, зазнавши поранень несумісних із життям. Сталося це після того, як українські позиції бойовики двічі обстріляли приблизно опівночі 30 жовтня.

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Імена загиблих уже є відомими – це Володимир Бондарюк і Михайло Старостін. Обидвоє служили у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Керівниця Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталя Возаловська, зі свого боку, розповіла, що 30-річний Старостін загинув від кулі російського снайпера.



Воїни Бондарюк і Старостін загинули на Добнасі / Колаж 36-ї окремої бригади морської піхоти

Обстріли Водяного не припинялися й протягом дня. Через це Україна скликала термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі. У результаті у Водяному запанувала тиша.

Крім того, на Донбасі зазнали поранення ще троє військових. Усіх їх доправили до військового шпиталю у Харкові. За словами медиків, один із воїнів має кульові поранення та перебуває у тяжкому стані в реанімації. Але його життю нічого не загрожує. Стан решти двох – середньої тяжкості.

За словами керівника Донеччини в ТКГ, причиною активізації бойовиків могли стати місцеві вибори в Україні. Річ у тім, що проросійські сили отримали на них надто мало голосів. Тому вони і спробували розхитати ситуацію в країні.

Тим часом, лише протягом останніх двох тижнів на територію України прибули з Росії 1200 тонн пального та 20 вантажівок зі стрілецькою зброєю. Водночас бойовики переозброюють танкові й мотострілецькі підрозділи. Вони замінюють старі танки на нові.

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На Майдані в Києві сталася смертельна ДТП

Надвечір, приблизно о 16:00, 66-річний водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик. У підсумку він виїхав на Майдан Незалежності, і в'їхав тут у натовп людей. Згодом опинився на проїжджій частині, де протаранив щонайменше чотири автомобілі, та зупинився.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули (попередньо, це жінки) та ще четверо отримали травми. Самому ж водієві оголосили підозру та його затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, причиною ДТП стало те, що водій не впорався з керуванням, бо знепритомнів. ЗМІ, зі свого боку, пишуть, що він нещодавно переніс операцію на серці – стентування.

Також водій пройшов тест на алкоголь, який не показав наявності алкоголю або наркотиків в його крові. Однак, більш точні дані дасть аналіз крові та сечі.

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Туреччину та Грецію сколихнув землетрус із цунамі

Епіцентр землетрусу залягав у Егейському морі біля берегів Туреччини (провінція Ізмір). Його магнітуда становила 6,6. Водночас Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) присвоїв землетрусу магнітуду 7 балів.

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За офіційними даними, наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих і 257 поранених. Водночас понад 70 людей рятувальники вже витягнули з-під завалів. Загалом землетрус зруйнував щонайменше 20 будинків, і багато хто продовжує перебувати під завалами.

Відео наслідків землетрусу в Туреччині

Сильні підземні поштовхи відчували не тільки в Туреччині, але і в Греції. Тут землетрус викликав руйнування на острові Самос. Стихія тут забрала життя як мінімум чотирьох людей: загинули юнак і дівчина. Окрім того, щонайменше восьмеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Вони перебувають у госпіталях.

Якого лиха землетрус наробив у Греції: відео

Окрім землетрусу, Туреччину ще й накрила хвиля цунамі, яке власне і спровокували підземні поштовхи. У результатові найбільше постраждали турецькі міста Сеферіхісар і Ізмір. Тут затопило автомобілі та перші поверхи будівель. Про серйозні руйнування, загиблих чи поранених інформації наразі немає.

Цунамі після землетрусу в Туреччині / Фото NTV

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Гучні заяви голови КСУ Тупицького та кримінальне провадження щодо нього

Голова Конституційного Суду Олександр понад 2 години спілкувався з журналістами під час брифінгу. Серед головних тем зустрічі: скандальне рішення КСУ, незадекларовану дачу в окупованому Криму та допит у ДБР.

Головне з брифінгу Тупицького

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Тим часом, Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження проти Тупицького. Вона стосується його земельної ділянки в Криму. За даними слідства, він самовільно її зайняв. Водночас вона не була відведеною йому у встановленому законодавством України порядку.

Крім того, голова КСУ уклав правочин, яким визнав повноваження посадовців РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ (правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків).

Отже, у ДБР роблять висновок, що таким чином голова КСУ, імовірно, вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній і економічній безпеці України.

Справу Тупицького кваліфікують за двома статями – самовільне зайняття земельної ділянки та державна зрада. Якщо вину голови КСУ доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу