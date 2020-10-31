Головні новини 31 жовтня: закриття кордонів у Білорусі та деталі смертельної ДТП на Майдані
Підозрюваному у смертельній ДТП на Майдані обрали запобіжний захід. Білорусь закрила кордони для іноземців. У Франції після кількох спроб терактів виникла стрілянина у Ліоні біля церкви. У Раді Європи розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ. Помер актор Шон Коннері.Такими були головні новини суботи, 31 жовтня.
Найважливіші новини України й світу за сьогодні:
Читайте також Нічого не розумів, – підозрюваний у смертельній ДТП на Майдані розповів деталі
Запобіжний захід для підозрюваного у смертельній ДТП на Майдані
Шевченківський суд 31 жовтня обрав Юрію Назаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловік є підозрюваним у вчиненні смертельної ДТП на Хрещатику.
Назаренко буде під домашнім арештом 60 діб та носитиме електронний браслет. Раніше підозрюваний перебував у лікарні під охороною, а прокурор просив для нього запобіжний захід – тримання під варто.
Смертельна ДТП на Майдані: що відомо
- На Майдані Незалежності у Києві 30 жовтня трапилась смертельна ДТП.
- Чоловік на Land Rover з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану. Потім зніс двох пішоходів на зупинці та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику.
- Водій розповідає, що за кермом йому стало погано, він втратив свідомість. До слова, нещодавно Назаренка прооперували після інсульту.
- Чоловіку загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.
Дивіться відео смертельної ДТП на Хрещатику:
Білорусь закриває кордони для іноземців
З 1 листопада Білорусь закриває кордони для іноземців та людей без громадянства. Влада переконує, що це пов'язано з пандемією коронавірусу. Іноземці не зможуть в'їхати до Білорусі на авто, потязі чи річковому транспорті. На перельоти літаками заборону поки не поширили.
Щоправда, є категорії іноземців, яким в'їзд дозволять. Зокрема:
- Дипломати;
- Глави держав або члени офіційних делегацій;
- Водії транспортних засобів міжнародних перевезень.
- Іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів;
- Іноземці, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території Білорусі;
- Іноземці, що мають дозвіл на роботу у Білорусі;
- Росіяни, які прямують транзитом в РФ;
- Іноземці, що прямують транзитом через територію Білорусі, згідно з міжурядовою угодою Білорусі та України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС.
Зауважимо, Білорусь говорила про намір запровадити обмеження на кордоні ще раніше. Зокрема, країна 29 жовтня заборонила в'їзд литовців, полякам та українцям.
До теми Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі: обмеження вже торкнулись України
Стрілянина біля церкви у Леоні
Протягом останніх днів у Франції зафіксували кілька спроб терактів. 31 жовтня стрілянина виникла у Ліоні біля грецької православної церкви. За попередньою інформацією, гарматною гвинтівкою поранили священника, коли той закривав церкву.
Стрілка вже затримали.
Що відомо про теракти у Франції
- 29 жовтня у Ніцці невідомий вбив трьох людей у церкві. Він обезголовив 71-річного чоловіка та перерізав горло жінці.
- У Авіньйоні озброєний чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на поліцейського. Правоохоронці були вимушені застрелити нападника.
- У Ліоні чоловік на вулиці махав 30-сантиметровим ножем. Його затримали.
У Раді Європи розкритикували проєкт Зеленського про КСУ
Очільники Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції Ради Європи у листі розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду.
У Раді Європи закликали врахувати всі шляхи вирішення ситуації навколо КСУ. Проте ухвалення законопроєкту Зеленського назвали неприйнятним. У листі зазначили, що припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади.
Натомість представник президента в КСУ Федір Веніславський раніше говорив, що ухвалення закону відновить суспільну довіру до конституційного судочинства.
Що відомо про законопроєкт Зеленського про КСУ
- Зеленський подав до Ради проєкт про звільнення суддів КСУ та оновлення складу суду загалом.
- Все через те, що раніше КСУ прийняв низку рішень, скасувавши деякі положення антикорупційного законодавства. Зокрема, покарання для чиновників за брехню у деклараціях.
Детальніше про скандал навколо Конституційного Суду читайте за посиланням.
Деталі про рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу
Помер Шон Коннері
31 жовтня помер відомий шотландський кіноактор і продюсер Шон Коннері. Він першим зіграв Джеймса Бонда, чим прославився на весь світ. До слова, актору було 90 років.
Детальніше Помер актор Шон Коннері, який зіграв Джеймса Бонда
Поділитися новиною