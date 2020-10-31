Підозрюваному у смертельній ДТП на Майдані обрали запобіжний захід. Білорусь закрила кордони для іноземців. У Франції після кількох спроб терактів виникла стрілянина у Ліоні біля церкви. У Раді Європи розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ. Помер актор Шон Коннері.Такими були головні новини суботи, 31 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

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Запобіжний захід для підозрюваного у смертельній ДТП на Майдані

Шевченківський суд 31 жовтня обрав Юрію Назаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловік є підозрюваним у вчиненні смертельної ДТП на Хрещатику.

Назаренко буде під домашнім арештом 60 діб та носитиме електронний браслет. Раніше підозрюваний перебував у лікарні під охороною, а прокурор просив для нього запобіжний захід – тримання під варто.

Смертельна ДТП на Майдані: що відомо

На Майдані Незалежності у Києві 30 жовтня трапилась смертельна ДТП.

Чоловік на Land Rover з'їхав з вулиці Інститутської на пішохідну зону Майдану. Потім зніс двох пішоходів на зупинці та вилетів на зустрічну смугу проїзної частини Хрещатику.

Водій розповідає, що за кермом йому стало погано, він втратив свідомість. До слова, нещодавно Назаренка прооперували після інсульту.

Чоловіку загрожує ув'язнення від 3 до 8 років.

Дивіться відео смертельної ДТП на Хрещатику:

Білорусь закриває кордони для іноземців

З 1 листопада Білорусь закриває кордони для іноземців та людей без громадянства. Влада переконує, що це пов'язано з пандемією коронавірусу. Іноземці не зможуть в'їхати до Білорусі на авто, потязі чи річковому транспорті. На перельоти літаками заборону поки не поширили.

Щоправда, є категорії іноземців, яким в'їзд дозволять. Зокрема:

Дипломати;

Глави держав або члени офіційних делегацій;

Водії транспортних засобів міжнародних перевезень.

Іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів;

Іноземці, що мають право на постійне або тимчасове проживання на території Білорусі;

Іноземці, що мають дозвіл на роботу у Білорусі;

Росіяни, які прямують транзитом в РФ;

Іноземці, що прямують транзитом через територію Білорусі, згідно з міжурядовою угодою Білорусі та України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС.

Зауважимо, Білорусь говорила про намір запровадити обмеження на кордоні ще раніше. Зокрема, країна 29 жовтня заборонила в'їзд литовців, полякам та українцям.

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Стрілянина біля церкви у Леоні

Протягом останніх днів у Франції зафіксували кілька спроб терактів. 31 жовтня стрілянина виникла у Ліоні біля грецької православної церкви. За попередньою інформацією, гарматною гвинтівкою поранили священника, коли той закривав церкву.

Стрілка вже затримали.

Що відомо про теракти у Франції

29 жовтня у Ніцці невідомий вбив трьох людей у церкві. Він обезголовив 71-річного чоловіка та перерізав горло жінці.

У Авіньйоні озброєний чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на поліцейського. Правоохоронці були вимушені застрелити нападника.

У Ліоні чоловік на вулиці махав 30-сантиметровим ножем. Його затримали.

У Раді Європи розкритикували проєкт Зеленського про КСУ

Очільники Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції Ради Європи у листі розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду.

У Раді Європи закликали врахувати всі шляхи вирішення ситуації навколо КСУ. Проте ухвалення законопроєкту Зеленського назвали неприйнятним. У листі зазначили, що припинення повноважень суддів є грубим порушенням Конституції та основного принципу поділу влади.

Натомість представник президента в КСУ Федір Веніславський раніше говорив, що ухвалення закону відновить суспільну довіру до конституційного судочинства.

Що відомо про законопроєкт Зеленського про КСУ

Зеленський подав до Ради проєкт про звільнення суддів КСУ та оновлення складу суду загалом.

Все через те, що раніше КСУ прийняв низку рішень, скасувавши деякі положення антикорупційного законодавства. Зокрема, покарання для чиновників за брехню у деклараціях.

Детальніше про скандал навколо Конституційного Суду читайте за посиланням.



Деталі про рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу

Помер Шон Коннері

31 жовтня помер відомий шотландський кіноактор і продюсер Шон Коннері. Він першим зіграв Джеймса Бонда, чим прославився на весь світ. До слова, актору було 90 років.

Детальніше Помер актор Шон Коннері, який зіграв Джеймса Бонда