Ірина Венедіктова на посаді генпрокурорки вже пів року. Саме через пів року своєї посади позбувся попередній генпрокурор. Зеленський і його більшість звільнили Рябошапку, мотивуючи це відсутністю результатів.

Проросійське крило фракції "слуг" вустами Бужанського тоді заявляло, що ніхто не за ґратами, ніхто не покараний, ніхто не притягнутий до відповідальності. Проолігархічна частина "слуг" підтримала колег вустами Дубінського: "Прокуратура після Рябошапки повністю знищена". Детальніше про це у блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Однак і проросійських, і проолігархічних голосів для звільнення Рябошапки не вистачало. Тому в день голосування Зеленський "підключився" особисто.

Зацитую ті слова президента про свого ж генпрокурора: "Моя особиста думка: немає результату – не повинен займати місце".

Вже пів року на посаді Венедіктова. Ми в "Центрі протидії корупції" привітали її та Зеленського великою статтею з описом їх спільних провалів. Перед тим, як переповісти вам ці провали, перескочу до реакції президента.

Як відреагував Зеленський

В інтерв'ю BBC, коли журналіст притис Зеленського цими питаннями, той заявив, що дає Венедіктовій час до Нового Року. Після цього вчинить з нею так само як з попереднім генпрокурором.

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Я руку на відсічення даю, що нічого путнього Венедіктова за цей час не зробить. Так само як не зробила за ці пів року. А от добити ключові корупційні справи, вона точно встигне, до прикладу:

розслідування 40 мільярдів збитків у схемі "Роттердам+";

120 мільярдів "ПриватБанку";

і вже всесвітньо відомого Київського окружного адмінсуду "імені Вовка".



Володимир Зеленський / Фото УП

За провали Венедіктової відповідальний Зеленський

Далі історія буде такою: щиро обурений Зеленський її звільнить, намагаючись зняти відповідальність з себе і перекласти її на свою ж генпрокурорку.

Будь ласка, не ведіться на той цирк. За всі зашквари Венедіктової відповідає особисто Зеленський.

Він вніс її кандидатуру на затвердження Радою. Його парламентська більшість цю кандидатуру затвердила. Хоча профнепридатність Венедіктової було видно ще з її керування Державним бюро розслідувань. Недоброчесність Венедіктової стала очевидною при незаконному закриті справи Бахматюка. Та ж недоброчесність просто сліпить у її відмові скасувати незаконну постанову про закриття розслідування "Роттердаму+". Неадекватність генпрокурорки Зеленського вже вся країна побачили з її поселенням на урядовій дачі Конча Заспи в маєтку для перших осіб держави.

Ви думаєте, що після того скандалу Венедіктова з Конча Заспи з'їхала? Навіть не сподівайтеся!

І тільки Зеленський нічого цього не бачить, не чує і не розуміє. Не вірю. Все він бачить і все розуміє, а значить за все несе особисту відповідальність.

Зашквари Венедіктової

А тепер дуже коротко про маленьку частину зашкварів Венедіктової, за які несе політичну відповідальність президент, адже він її призначив. Почнемо зі спроб знищення головних корупційних розслідувань.

► До прикладу, розкрадання 1,2 мільярда гривень банку "ВіЕйБі" його ж власником Олегом Бахматюком. Венедіктова одразу після призначення проявляла нездорову зацікавленість до цієї справи.



Олег Бахматюк / Фото latifundist

Вимагала матеріали у САП. Потім "розважала" з головою СБУ Бакановим, чи може передати справу в СБУ. Це все супроводжувалося публічними компліментами Венедіктовій від Бахматюка. Пізніше підлеглі Венедіктової закрили справу, прикриваючись незаконним рішенням Печерського суду. Справу вдалося врятувати лише завдяки Антикорупційному суду.

► Так само за Венедіктової прокурор САП Пономаренко закрив провадження НАБУ по тарифній схемі "Роттердам+". Зробив це прокурор безпідставно, не дочекався результатів експертизи, яка визначила збитки розміром в 40 мільярдів гривень. НАБУ одразу оскаржило закриття генпрокурорці, але Венедіктова так і не скасувала його, освятивши у такий спосіб закриття справи.



Віталій Пономаренко / Фото news.online.ua

► А ще перешкоджання генпрокуроркою розслідування судової мафії з ОАСКу.

► А ще провал реформи прокуратури і одіоні призначення, на приклад, людей Медведчука.

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► А ще саботаж підозр народним депутатам.

► А ще предмети розкошу, які неможливо пояснити.

Така от в Володимира Зеленського "успішна" генпрокурорка. Бачите, скільки всього за пів року вистигла. А ви кажете результатів не має! Є, повно! Щоправда, таких, що краще б їх і не було.