Головними переможцями місцевих виборів будуть п'ять партій
П'ять провідних партій України отримають найбільшу підтримку населення на поточних місцевих виборах.
Про це свідчить дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16–19 жовтня.
Серед тих, хто визначився і збирається голосувати, агрегований (середній по Україні) рейтинг становить: "Слуга народу" – 16,7%, ОПЗЖ – 13,5%, "Європейська солідарність" – 13,2%, "Батьківщина" – 8,6%, "За майбутнє" – 7,4%.
При цьому, лише партія "За майбутнє" продемонструвала постійне зростання рейтингу протягом усього часу виборчої кампанії. Водночас вона є наймолодшою політсилою у списку лідерів – партія була створена лише цієї весни.
Інші політсили не подолали виборчого бар'єра 5%.
Опитування проводилося серед громадян України віком від 18 років на всій території країни, окрім окупованих територій. Було опитано 5 тисяч респондентів з вибіркою, репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.