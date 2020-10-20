П'ять провідних партій України отримають найбільшу підтримку населення на поточних місцевих виборах.

Про це свідчить дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведене 16–19 жовтня.

Серед тих, хто визначився і збирається голосувати, агрегований (середній по Україні) рейтинг становить: "Слуга народу" – 16,7%, ОПЗЖ – 13,5%, "Європейська солідарність" – 13,2%, "Батьківщина" – 8,6%, "За майбутнє" – 7,4%.



При цьому, лише партія "За майбутнє" продемонструвала постійне зростання рейтингу протягом усього часу виборчої кампанії. Водночас вона є наймолодшою політсилою у списку лідерів – партія була створена лише цієї весни.

Інші політсили не подолали виборчого бар'єра 5%.

Опитування проводилося серед громадян України віком від 18 років на всій території країни, окрім окупованих територій. Було опитано 5 тисяч респондентів з вибіркою, репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.