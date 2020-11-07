Головний лікар омської лікарні Олександр Мураховський очолив обласне міністерство охорони здоров'я. Саме він заявив, що в організмі опозиціонера Олексія Навального немає отрут або продуктів їх дії. Також Мураховський тривалий час не дозволяв рідним Навального евакуювати опозиціонера до Німеччини.

Тепер Мураховський став міністром охорони здоров'я Омської області. Відповідне розпорядження підписав губернатор Олександр Бурков, повідомляє Meduza.

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Що відомо про підвищення Мураховського

Олександр Мураховський був головним лікарем лікарні швидкої медичної допомоги № 1 в Омську. Саме туди після отруєння доставили Олексія Навального.

Олександр Мураховський пройшов всі професійні ступені, як лікар і керівник знає і розуміє всі процеси, що відбуваються в охороні здоров'я, особливо організацію роботи швидкої медичної допомоги,

– мовиться повідомленні уряду Омської області.

Зауважимо, що Мураховського призначили замість Ірини Солдатової. Її відправили у відставку після того, як 27 жовтня дві машини швидкої допомоги привезли до будівлі регіонального МОЗ пацієнтів з COVID-19.

У такий спосіб медики хотіли привернути увагу чиновників до того, що в лікарнях немає вільних місць. Пізніше хворих госпіталізували в міську лікарню швидкої медичної допомоги № 2.

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