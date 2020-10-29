Одна з кримінальних справ, яку розслідують правоохоронці через роботу російських катів в окупованому Донецьку, незабаром може дійти до суду. 29 жовтня поліцейські оголосили підозру бойовику "МДБ" "ДНР", який керував "Ізоляцією".

Головного ката терористичної організації намагаються засудити заочно, повідомили у поліції Донеччини. Сам він продовжує свою криваву роботу на заводі "Ізоляція", який захопили у 2014 році та перетворили у жахливу катівню.

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За шість років існування тюрми там працювало чимало російських спеціалістів із тортур. Деякі з них навіть божеволіли та втрачали "посади"

Як стверджують слідчі, за кілька років роботи вони зібрали неспростовні докази участі 36-річного уродженця села біля Донецька в участі у терористичному угрупуванні, а також у катуваннях та експлуатації людей.

Що відомо про "Ізоляцію"

До війни у приміщенні заводу був артцентр, але у травні 2014 туди прийшов колишній політтехнолог Партії Регіонів Роман Лягін. Той, що зараз спокійно живе у Києві та іноді з'являється на суді, де його фактично постійно відпускають. Тоді колаборант заявив про те, що приміщення "Ізоляції" відтепер "належить "республіці". Втім, остаточно захопили "Ізоляцію" бойовики лише у липні, коли озброєні росіяни вирішили перетворити завод на склад "гуманітарки".

Тоді ж "Ізоляція" стала найстрашнішою тюрмою "ДНР", де утримували патріотично налаштованих місцевих жителів, військових ЗСУ та добровольців. Із захисниками України поводилися із врахуванням їхнього майбутнього обміну, однак донеччан катували без зупинки. Заручників ґвалтували на очах у батьків, жінок вбивали перед чоловіками. Все це робилося за наказом підозрюваного терориста, який у 2014 влаштувався на роботу до "МДБ" квазіутворення.

Вже знаходиться в розшуку

Терорист, якому 28 жовтня оголосили про підозру, вже знаходиться в розшуку. Втім, у поліції його прізвища не називають. За даними джерел 24 каналу у правоохоронних органах, мова йде про уродженця Курахового Дениса Куліка із позивним "Палич". Наразі він "працює" керівником Донецького СІЗО, оскільки у 2018 році він став фактично непідконтрольним російським кураторам. З того часу "Ізоляцією" керує російський військовий із позивним "Кузмич".

Куліка підозрюють у створенні терористичної організації, створенні не передбачених законом збройних формувань, порушенні законів та звичаїв війни, а також одержанні та переховуванні людей з метою експлуатації. Деякі злочини терориста є воєнними, а покарання за них не має терміну давнини.