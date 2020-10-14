Головнокомандувач ЗСУ Хомчак пояснив надзвичайну важливість навчань "Об'єднані зусилля"
У 2020 році Україна вперше провела масштабні міжнародні військові змагання "Об'єднані зусилля". Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак пояснив, що такі змагання не лише дозволили провести успішну підготовку з міжнародними партнерами, а й по-справжньому ошелешили ворога.
За "класичною схемою" такі змагання потрібно було організовувати вже після завершення реформи в армії, підкреслив Руслан Хомчак в ефірі телеканалу "Україна".
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Ми мали закінчити всі реформи, набути спроможностей, а тоді проводити навчання. Та оскільки в країні йде війна, а ворог не чекає, коли ми закінчимо реформу, ми прийняли рішення, що навчання проводимо,
– заявив головнокомандувач ЗСУ.
Він також похвалився тим, що партнери України, попри сплановані ще заздалегідь, вирішили таки взяти участь в "Об'єднаних зусиллях".
"Це відіграло дуже серйозну роль як у нашій спільній підготовці, при чому і з одного, і з іншого боку, так, напевно, воно вплинуло й на наших сусідів, які теж, мабуть, здивовані від того, що відбулося", – підкреслив Руслан Хомчак.
Крім того, він прокоментував і наміри України прагнути до приведення українського війська до стандартів НАТО. Тут він пояснив, що найголовніший принцип Альянсу, що людина – попереду всього.
Саме навколо людини далі формується все: і питання підготовки, і питання застосування. Виходячи з цих принципів, у першу чергу потрібно не зберегти зразок озброєння ціною людського життя, а навпаки – зберегти життя людини ціною вміння, навченості й кращого озброєння,
– пояснив генерал-полковник.
Коротко про "Об'єднані зусилля":
- Це масштабні військові навчання, які Україна вперше провела у 2020 році. Вони одночасно проходили в усіх областях нашої держави, а участь у них взяли 12 тисяч військових.
- Такі змагання були першим масштабним заходом після долучення України до програми розширених можливостей НАТО. Разом з українськими військовими тренувалися бійці Альянсу, зокрема Великої Британії і США.