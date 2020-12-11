Головою Харківської обласної ради VІІІ скликання обрали Артура Товмасяна від "Слуги народу". Вперше з 2008 року облраду очолюватиме не Сергій Чернов. Представник Кернеса зняв свою кандидатуру за день до голосування.

Кандидатура Товмасяна була єдиною внесеною у залу. Свої голоси на його підтримку таємно віддали 73 депутати із 90. Про це повідомляє "Суспільне".

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Про що сказав Товмасян у своєму виступі

Новообраний голова пріорітитними напрямками у своїй роботі назвав боротьбу з коронавірусом та комплексне вирішення проблем медицини. Особливу увагу Товмасян пообіцяв приділяти питанням соціального захисту людей, які постраждали внаслідок пандемії, та підтримки малого та середнього бізнесу.

Час диктує нам нові завдання. І ми, як вищий представницький орган Харківської області, маємо активно ініціювати зміни та ефективно координувати програмі завдання,

– сказав він.

Що відомо про Артура Товмасяна

Уродженець Донеччини.

За освітою юрист.

З 2005 по 2007 рік очолював Державну виконавчу службу в Жовтневому районі Маріуполя.

Згодом був радником голови Харківської ОДА та обіймав посаду заступника очільника Харківського міськуправління юстиції.

До призначення головою облради, з 17 квітня 2020 року, був головою Харківської райдержадміністрації.

Представник Кернеса зняв свою кандидатуру

Сергій Чернов від "Блоку Кернеса" зняв свою кандидатуру 10 грудня після зборів фракції. Харківську облраду він очолював впродовж останніх 12 років.