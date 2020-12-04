Очільником новоствореного Берегівського району Закарпатської області може стати Карло Резеш. Він є громадянином Угорщини, а на початку російської агресії нібито закликав місцеве населення не ставати на захист України.

Перед укрупненням Берегівського району лунали застереження щодо створення так званого "угорського району". Про це у своєму телеграмі повідомив журналіст Віталій Глагола. Читайте також Сійярто покликав на Закарпаття місію ОБСЄ, а вона не їде: деталі Нині Берегівський район узагалі може очолити громадянин Угорщини,

– написав Глагола. За його словами, після місцевих виборів КМКС "Партія угорців України" отримала 15 з 48 мандатів у Берегівській районній раді. Не маючи більшості, угорці заручилися підтримкою місцевих "слуг народу", які нібито готові проголосувати за призначення іноземця Карла Резеша керівником райради. Зауважимо, раніше Резеш був головою Виноградівської райдержадміністрації. Скандал довкола угорських українців на Закарпатті Після місцевих виборів у мережі з’явилося відео, як депутати Сюртівської ОТГ на чолі з головою заспівали гімн Угорщини під час складання присяги.

За словами голови ОТГ, угорський гімн заспівали, бо більшість депутатів та мешканців села – представники угорської нацменшини.

Крім того, всі засідання сесії проводять двома мовами. Однак рішення під час ухвалюють українською.

1 грудня СБУ заявила, що перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ.