Вища рада правосуддя звільнила з посади голову Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням. Раніше він написав заяву про відставку.

У ВРП обіцяли розглянути заяву Холоднюка до 29 жовтня. У вказаний термін її задовольнили, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Керуючись законодавством Вища рада правосуддя вирішив звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Холоднюк є фігурантом справи, порушеної проти судді Павла Вовка та його колег з Окружного адміністративного суду Києва . Раніше НАБУ продемонструвало записи, на яких начебто зафіксовано наміри Вовка та інших суддів узурпувати судову владу в країні.