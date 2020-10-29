Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнили з посади: деталі
Вища рада правосуддя звільнила з посади голову Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням. Раніше він написав заяву про відставку.
У ВРП обіцяли розглянути заяву Холоднюка до 29 жовтня. У вказаний термін її задовольнили, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Керуючись законодавством Вища рада правосуддя вирішив звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про Зеновія Холоднюка?Очолював Державну судову адміністрацію ще з 2014 року. На державній службі з 2008 року. Раніше був заступником голови Державної служби автомобільних доріг України. З 2011 року – у ДСА. Спершу працював керівником планово-фінансової служби, пізніше – начальником територіального управління в Києві.
У 2019 році Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, на якому переміг Сергій Пушкар. Холоднюк звернувся до Окружного адмінсуду Києва, аби той скасував ці результати. Так і сталося – у листопаді 2019 року Верховний суд визнав ухвалу ОАСК незаконною.