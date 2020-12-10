СБУ разом з антикорупційними органами затримали керівника одного з обласних управлінь Держгеокадастру та посередника, які намагалися підкупити його голову Романа Лещенка.

Вони запропонували йому хабар у 170 тисяч доларів. Але справа розтягнулася на кілька місяців. Сам Роман Лещенко тоді ж звернувся до НАБУ і 10 грудня провів пресконференцію. Про що там мовилося – читайте на 24 каналі.

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Лещенко розповів, що детективи НАБУ та САП затримали начальника територіального управління Держгеокадастру та посередника у Хмельницькій області.

Особа-посередник представилася бенефіціаром більшості компаній, які виграли тендери на проведення націоналізації. Також ця особа повідомила, що контролює весь процес інвентаризації. До того ж він просив Лещенка допомогти по різним суб'єктам.

Процес передачі хабаря складався з кількох етапів:

1 частина – понад 26 тисяч доларів передали у листопаді;

9 грудня надійшов другий транш у розмірі 25 тисяч доларів – тоді й відбулося затримання;

всього сума мала становити 170 тисяч доларів.

Цим особам вже повідомили підозри, їхню справу розглядатимуть за Кримінальним кодексом України у справі про хабарництво.

Лещенко також повідомив, що у підозру у корупції вручили також у вищій президії Академії наук. Більше деталей він не розкрив.

Що відомо про хабар Лещенку?

Глава обласного управління "за винагороду" просив Романа Лещенко підписати накази про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою та передачі земельних ділянок у власність громадян, які, надалі, повинні були передати землю зацікавленим фермерським господарствам.

Дивіться відео 24 каналу з пресконференції Лещенка: