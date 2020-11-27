Обраний президент США Джозеф Байден має довгу історію відносин з Україною. Тому ексглава українського уряду Олексій Гончарук вважає, що Вашингтон більше намагатиметься допомогти Києву. Проте загальне ставлення до України навряд зазнає серйозних змін.

Зрозуміла позиція США щодо України буде навесні

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук уже понад 2 місяці працює у США. Про свій погляд на відносини між США та Україною після того, як у Білий дім увійде Байден, він розповів виданню "Новое время".

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Зрозуміло це стане лише ближче до весни. Але навряд чи загальне ставлення до нашої країни надто зміниться. Звісно, Байден має особисту довгу історію з Україною, і, найімовірніше, Штати готові допомагати Україні більше,

– сказав Гончарук.

Багато залежить від внутрішньої політики України

Колишній очільник Кабміну вважає, що питання будуть до внутрішньої української політики. Свою позицію Гончарук проілюстрував таким прикладом – з Міноборони.

"Був міністр оборони Андрій Загороднюк, він мав добрі стосунки з Пентагоном, його розуміли ідеологічно, як і розуміли, куди ми рухаємося. І тут його раптом змінюють на дивного пострадянського персонажа, який виглядає як генерал, але водночас демонструє повернення до радянського минулого, реформа пішла дивним чином", – розповів Гончарук.

Адміністрація Байдена жорстко налаштована проти Кремля

Зазначимо, що раніше генерал-лейтенант, екскомандувач сухопутних військ США у Європі Бен Годжес зауважив, що Україна має бути налаштована оптимістично щодо відносин з Вашингтоном. Адже адміністрація Байдена буде проводити більш жорстку політику щодо Кремля.

Зверніть увагу! Держдеп уже розпочав передачу влади в країні новообраному президенту Джо Байдену. Сам демократ представив частину своєї команди в адміністрації. Очікується, що інавгурація нового глави Білого дому відбудеться 20 січня 2021 року.