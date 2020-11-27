Олексій Гончарук переконаний, що "дивні кроки" Володимира Зеленського пов'язані з інформаційним полем, яке створили олігархічні ЗМІ та російські телеграм-канали. Крім того, колишній прем'єр-міністр України розповів, хто з близького оточення президента має на нього найбільший вплив.

Гончарук зазначив, що на початку президентської кар'єри Зеленського його команда певний час працювала у правильному напрямку. Однак згодом все змінилося. Про це експрем'єр сказав в інтерв'ю виданню "НВ".

Важливо За час управління Шмигаля сталося кілька неприємних речей, – Гончарук

Як пояснив Гончарук, навколо президента створили інформаційне поле, яке підштовхує його до різного штибу "дивних кроків". На його думку, це зробили олігархічні та російські ЗМІ через телеграм-канали та різних агентів впливу і корисних ідіотів.

Президент недосвідчений, стійкості, достатньої сили переконань, аби цьому протистояти, він не має. Тому коли його опустили в теплу ванну і почали розповідати про прості рішення, все і закінчилося. Андрій Борисович (Єрмак – 24 канал) підштовхнув президента до декількох серйозних помилок,

– наголосив експрем'єр.

Він додав, що не вважає Єрмака "головною дійовою особою". Натомість опосередкований вплив Ігоря Коломойського і Віктора Медведчука, на думку Гончарука, значно сильніший.

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