Колишній прем’єр-міністри України Олексій Гончарук розповів, кого вважає деструктивною фігурою в українській політиці. Він зауважив, що насправді таких "небезпечних гравців" є багато.

Зокрема, він виділив Віктора Медведчука та додав, що він є втіленням "прокремлівської повістки". Про це Олексій Гончарук розповів в інтерв’ю "Голосу Америки".

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Я думаю, що в Кремля багато облич. Віктор Медведчук для мене – це такий символ проросійського наративу. Але є багато небезпечних гравців. Медведчук – це очевидний гравець, але є багато шаріїв та інших гавриків, які маскуються під проукраїнські сили,

– наголосив він.

За словами колишнього прем’єра, такі політики просувають прокремлівський порядок денний в Україні. Таких людей, за його словами, є дуже багато.

Також в інтерв'ю експрем'єр повідомив, що українська влада зараз, на його думку, неправильно розставляє пріоритети. Водночас кредит довіри від міжнародних партнерів вона начебто практично загубила.

Зверніть увагу! Наприкінці вересня 2020 року Олексій Гончарук переїхав до США. Наразі він працює там експертом в аналітичному центрі Atlantic Council.



Зауважимо, що уряд Олексія Гончарука майже у повному складі подав у відставку в березі цього року. Президент Зеленський заявив, що причина відставки Гончарука у тому, що в нього замало досвіду.