Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що його наступник Денис Шмигаль допустився низки помилок. Мовиться про дефіцит Держбюджету-2021 у розмірі близько 300 мільярдів гривень.

Що сказав Гончарук

Зовнішні гравці, у яких Україна могла б позичити гроші, дивляться на показники бюджету. За час управління уряду Шмигаля сталося одразу кілька неприємних речей пов'язаних з Держбюджетом. Про це Гончарук розповів у інтерв'ю НВ.

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Звернули середньострокове планування – трирічний бюджет. Можна нарікати на коронавірус, але річ не в ньому. Коли ти мислиш категоріями завтрашнього ефіру, складно думати на 3 роки вперед. Уряд зараз навіть не наступним роком зайнятий, а тим, як закрити нинішній рік,

– зауважив Гончарук.

Другою помилкою Шмигаля, на думку Гончарука, став дефіцит бюджету.

"Зараз багато країн ситуативно збільшили дефіцит бюджету, це якраз зрозуміло і нормально. Проблема не в розмірі дефіциту, а в тому, що ми не вміємо жити ощадливо і не розуміємо, як фінансувати цей дефіцит. Коли на одній нараді може обговорюватися і діра в бюджеті 300 мільярдів гривень, і питання, коли ж ми нарешті піднімемо зарплати, – це якась фантастика", – сказав ексміністр.

Гончарук про своє перебування на посаді міністра

Ексміністр вважає, що всередині команди президента Володимира Зеленського вдалося створити велику кількість реформаторських команд і підтримати чинні.

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Це була головна моя мета походу туди. За пів року ми зробили багато. Й оцінка нашого уряду, коли відходить мішура з ботами, однозначно позитивна. Ми точно перший уряд, до якого взагалі не було корупційних претензій,

– наголосив Гончарук.

Політик також розповів, що його головною помилкою на посаді прем'єр-міністра стало те, що він був технократом, а не політиком.

Зверніть увагу! Гончарук очолював Кабінет Міністрів впродовж 2019 – 2020 років. Він став наймолодшим в історії України прем'єр-міністром. За словами Зеленського, політика відставили через те, що він мав замало досвіду.