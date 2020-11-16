У свіжому випуску "Ти дивись!" за 16 листопада – у Чернівцях водій влаштував перегони містом і влетів на високій швидкості в будівлю місцевого університету. Зокрема, він зніс ворота будівлі. У Харкові студент-іноземець на високій швидкості намагався обігнати іншу машину. Однак він не впорався з керуванням і вилетів на острівець безпеки, на якому стояли пішоходи.

Також у випуску "Ти дивись" на 24 каналі:

У Харкові через карантинні обмеження правоохоронці проводили рейди автобусами та тролейбусами у пошуках стоячих пасажирів. Втім, цим вони паралізували рух на кількох вулицях.

Полковник поліції Олег Золотоноша, якого київські патрульні влітку 2020 року затримали п'яним за кермом, оскаржив в суді дії патрульних і накладення на нього штрафу. Суд у Дніпрі скасував постанову про притягнення полковника до відповідальності.

У Києві мати з дітьми переходила дорогу і на неї ледь не наїхала автівка. У відповідь жінка стукнула по транспорту ногою, після чого водій вдарив її кулаком в обличчя.

У Дніпрі чоловік, якого не пропустили на пішохідному переході, вирішив діяти рішуче. Він дістав пістолет й спробував розстріляти автівку.