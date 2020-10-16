У центрі Керчі немає сміттєвих контейнерів. Жителі міста складають побутові відходи прямо посеред вулиці.

Така ситуація є, зокрема, на вулиці Козлова, яка йде від вулиці Леніна до вулиці Пролетарської. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

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На дорозі, що веде до входу на центральний ринок Керчі, утворилися купи сміття.

Часом непотріб вивозять комунальні служби, однак це трапляється нечасто. Крім того, вже наступного дня на вулицях знову з'являються сміттєві мішки, які щоразу накопичуються. Вони стають джерелом неприємного запаху.

Сміттєвих контейнерів у низці районів Керчі немає. Адже так звана окупаційна влада досі не змогла укласти договір з компанією, яке займається вивезенням сміття.

Зверніть увагу! Раніше жителі міста повідомляли, що з Керчі вивезли 250 сміттєвих контейнерів. Тоді їхній власник – компанія "Сервісне агентство" – вступив у конфлікт з державним підприємством "Кримекоресурси".



Центральні вулиці Керчі заполонили гори побутового сміття / Фото "Крим.Реалії"



Сміттєвих контейнерів у низці районів міста немає / Фото "Крим.Реалії"



Часто гори сміття стають джерелом неприємного запаху / Фото "Крим.Реалії"

Гори сміття утворилися на вулиці Козловій у Керчі: дивіться карту