В Горлівці через вибух в районі шахти загинули 3 мирних жителів, – ОБСЄ
У Горлівці поблизу шахти 6/7 спрацював вибуховий пристрій. Загинули троє чоловіків. Трагічний інцидент стався ще 30 жовтня.
Загиблі були членами однієї родини
Усі загиблі були родичами – батьком, сином та племінником. Про це мовиться у звіті моніторингової місії ОБСЄ від 21 листопада.
До теми Смертельна війна: скільки цивільних загинули на Донбасі у 2020 році
Про трагедію спостерігачам телефоном розповіла жінка, що представилась сестрою та дочкою загиблих. Вона надала представникам місії свідоцтва про смерть. У них сказано, що чоловіки загинули від численних осколкових поранень після вибуху.
Підтвердила факт вибуху і дружина третього загиблого. Проте у медзакладах окупованої Горлівки спілкуватись на цю тему не захотіли.
Спостерігачі зіткнулися з перешкодами в ході уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення,
– написала у звіті СММ.
З початку року на Донбасі постраждали близько 90 цивільних
Зазначимо, що з початку 2020 року, за підрахунками моніторингової місії ОБСЄ, на Донбасі постраждали 87 цивільних жителів, 14 – загинули.
Дивіться, де розташована Горлівка на карті:
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