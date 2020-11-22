У Горлівці поблизу шахти 6/7 спрацював вибуховий пристрій. Загинули троє чоловіків. Трагічний інцидент стався ще 30 жовтня.

Загиблі були членами однієї родини

Усі загиблі були родичами – батьком, сином та племінником. Про це мовиться у звіті моніторингової місії ОБСЄ від 21 листопада.

До теми Смертельна війна: скільки цивільних загинули на Донбасі у 2020 році

Про трагедію спостерігачам телефоном розповіла жінка, що представилась сестрою та дочкою загиблих. Вона надала представникам місії свідоцтва про смерть. У них сказано, що чоловіки загинули від численних осколкових поранень після вибуху.

Підтвердила факт вибуху і дружина третього загиблого. Проте у медзакладах окупованої Горлівки спілкуватись на цю тему не захотіли.

Спостерігачі зіткнулися з перешкодами в ході уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення,

– написала у звіті СММ.

З початку року на Донбасі постраждали близько 90 цивільних

Зазначимо, що з початку 2020 року, за підрахунками моніторингової місії ОБСЄ, на Донбасі постраждали 87 цивільних жителів, 14 – загинули.

Зверніть увагу! У 2020 році у військових діях на Донбасі загинули більше ніж 70 українських воїнів. З часу дії режиму припинення вогню ОБСЄ зафіксувала понад 2,5 тисячі порушень домовленостей.

Дивіться, де розташована Горлівка на карті: