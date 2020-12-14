Згідно з дослідженнями центру "Нова Європа", приблизно 55% європейців готові бачити Україну в Європейському Союзі. Цей показник є найвищим з моменту здобуття Україною незалежності.

Таке сприйняття європейцями України пов'язане з декількома факторами. Про це мовиться у сюжеті 24 каналу.

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Зокрема, після 2014 року Україну менше асоціюють з Росією, аніж раніше. Також цьому сприяла чітко визначена зовнішня політика України. Однак є й деякі негативні тенденції, адже європейці бачать декілька проблем.

Найсерйозніша з них – боротьба з корупцією. У 2015 році 33% європейців вважали, що це найбільша перепона на шляху до Євросоюзу, а у 2020 році так вважає 43%,

– розповів аналітик "Нової Європи" Леонід Літра.

Що про це думають політики

Окрім думки європейців, важливо враховувати погляди європейських політиків. За словами депутата Європарламенту Радослава Сікорського, у цьому питанні є певні розбіжності.

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Багаті країни, які віддають у бюджет Євросоюзу багато грошей, остерігаються, що Україна може стати постійним бенефіціаром європейських дотацій, через свою слабку економіку.

"Коли до мене приїжджав Міністр закордонних справ Німеччини Франк Штайнмаєр у 2008 році, я казав, щоб ми планували до 2020 року прийняти Україну до лав Євросоюзу", – заявив депутат Європарламенту Радослав Сікорський.

Хто ще може претендувати на членство в ЄС

Окрім України, є ще декілька країн пострадянського простору, які можуть претендувати на членство в ЄС впродовж найближчих років. Мовиться про Грузію та Молдову.

Зокрема, Молдова після нещодавніх президентських виборів ймовірно намагатиметься зблизитися із Євросоюзом.

Зверніть увагу! У грудні 2020 року Україна та Молдова заявили про двосторонні консультації. Під час них представники обох країн обговорюватимуть питання європейської інтеграції. Детальніше про це – читайте тут.

За словами Сікорського, наразі для України важливо:

впровадити європейське право;

збільшити торгівлю з Європейським Союзом;

довести, що членство України в ЄС буде взаємовигідним.

Чи готова Україна до членства в ЄС

Голова Комітету з питань інтеграції України із Євросоюзом Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що Україна може активізувати діалог про членство в ЄС. Однак впродовж останнього року держава часто отримує зауваження від європейських партнерів щодо антикорупційного законодавства.

Або ми змінимо свою поведінку відповідно до стратегічних цілей, які ми самі на себе взяли, або дедалі більше будемо втрачати інтерес наших друзів у Європейському Союзі,

– наголосила вона.

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Як реагують на російську пропаганду

На думку аналітиків, російська пропаганда в Європі зазнає невдачі. При цьому Росія вкладає дуже великі гроші, аби дискредитувати Україну.

Наприклад, з екстремізмом або фашизмом Україну асоціює лише 0,2% європейців. Варто зауважити, що це є одним з основних напрямків пропаганди Росії.