Змін статусу кво у Придністров'ї – це питання не лише безпеки та територіальної цілісності Молдови. Також це питання безпеки України.

Події в Молдові та довкола неї завжди нерозривно пов'язані з питаннями національної безпеки України. Про це очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".

Зверніть увагу Байден є першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна, – Кулеба

Візит у Молдову

За його словами, вже невдовзі він відвідає Молдову.

Ми говоритимемо і про врегулювання якихось спірних питань у двосторонніх відносинах, і про стратегію врегулювання придністровського конфлікту, і про якісь нові амбітні спільні проєкти, які ми можемо разом втілити,

– зазначив Кулеба.

Позиція президента та уряду

Він запевнив, що президент Молдови широкими мазками озвучила своє бачення. Але залишається питання, яка буде позиція уряду, парламенту. "Де б не відбулися вибори, у країні, за якою стежать українці, всі зразу поробили швидкі висновки та побудували 150 тисяч планів", – зазначив очільник.

Зазначимо! На території Молдови перебуває від 1 до 2 тисяч російських миротворців. Військові начебто охороняють у Придністров'ї радянські арсенали зброї. Водночас Москва мала вивести миротворців ще до 2004 року.

Також Кулеба додав: "Я – за спокійний, виважений підхід: поїдемо, послухаємо, поговоримо, розкажемо наше бачення, побачимо, який баланс сил складеться в Молдові. І вже після цього будемо вирішувати, робити якісь конкретні кроки".

Російські війська у Придністров'ї: коротко