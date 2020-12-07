Чи готова Україна до змін статусу кво у Придністров'ї: відповідь Кулеби
Змін статусу кво у Придністров'ї – це питання не лише безпеки та територіальної цілісності Молдови. Також це питання безпеки України.
Події в Молдові та довкола неї завжди нерозривно пов'язані з питаннями національної безпеки України. Про це очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".
Зверніть увагу Байден є першим президентом США, якому не треба пояснювати, що таке Україна, – Кулеба
Візит у Молдову
За його словами, вже невдовзі він відвідає Молдову.
Ми говоритимемо і про врегулювання якихось спірних питань у двосторонніх відносинах, і про стратегію врегулювання придністровського конфлікту, і про якісь нові амбітні спільні проєкти, які ми можемо разом втілити,
– зазначив Кулеба.
Позиція президента та уряду
Він запевнив, що президент Молдови широкими мазками озвучила своє бачення. Але залишається питання, яка буде позиція уряду, парламенту. "Де б не відбулися вибори, у країні, за якою стежать українці, всі зразу поробили швидкі висновки та побудували 150 тисяч планів", – зазначив очільник.
Також Кулеба додав: "Я – за спокійний, виважений підхід: поїдемо, послухаємо, поговоримо, розкажемо наше бачення, побачимо, який баланс сил складеться в Молдові. І вже після цього будемо вирішувати, робити якісь конкретні кроки".
Російські війська у Придністров'ї: коротко
- Майя Санду після перемоги на виборах президента виступила з вимогою виведення російських військ з території Придністров'я.
- Водночас у Кремлі заявили, що не планують приймати вимогу Санду. Мовляв, саме Росія забезпечувала мир у Придністров'ї, тому заява новообраної президентки – нібито безвідповідальна.
- У НАТО підкреслили, що присутність російських військ у Придністров'ї є порушенням територіальної цілісності Молдови.
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