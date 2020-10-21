Світлана Тихановська оголосила ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку. Відтак, якщо до 25 жовтня він не піде з посади, то в країні почнеться загальнонаціональний страйк. Редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська вважає малоімовірним такий сценарій Народного ультиматуму в Білорусі.

В ефірі 24 каналу Зміцер Лукашук ствердив, що білоруські працівники та підприємства навряд чи готові до таких загальнонаціональних страйків з багатьох причин.

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Він пояснив, що в Білорусі ще в серпні масштабні акції протестів починалося зі страйків на заводах. Більшість учасників зазнали репресій, страйки розігнали.

Крім цього, страйкарі наразі або звільнені, або перебувають за ґратами. Відтак на підприємствах немає структур, які могли б організувати страйки.

Тому я не чекаю, що такі акції протесту відбудуться по всій Білорусі і всі підприємства закриються,

– зазначив редактор ефіру "Європейського радіо".

Він також зауважив, що білоруси бачать, на що готова влада. Вони розуміють, що Лукашенко навіть може застосувати зброю проти протестувальників.

За його словами, очевидно, що влада не піде на вимоги опозиції. Але це може дати новий імпульс до більш масштабних протестів по всій країні.

Тихановська озвучила гарантії для усіх, хто підтримають страйк

Лідерка білоруської опозиції пообіцяла низку гарантій всім протестувальникам, які долучаться до страйку 25 жовтня. Зокрема, мовиться про фінансову допомогу від фонду BYSOL тим, хто втратить роботу.

Справді, в Тихановської є потужність обіцяти людям, що у випадку, якщо протестувальників звільнять, чи вони зазнають фінансових втрат, то їм це компенсується,

– відзначив Зміцер Лукашук.

Він розповів, що у фонд допомоги BYSOL перерахували багато грошей як самі білоруси, так і різні міжнародні структури. З цих коштів вже виплачується допомога тим, хто втратив роботу з політичних мотивів.

Однак зауважив, що втратити роботу – великий ризик для білорусів.

Зверніть увагу! Крім фінансової підтримки, Тихановська гарантує допомогу у переїзді та пошуку нової роботи.

Зміцер Лукашук пояснив, що мовиться про переїзд закордон. Адже багато людей, яким загрожує кримінальне переслідування, вже виїхали з Білорусі.

"Тому що переїхати з Мінська, наприклад, у Гродно, не гарантує, що ти не потрапиш за ґрати", – підсумував він.

Які три основні вимоги має виконати влада Білорусі: