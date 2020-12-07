Лише 3% чоловіків в Україні йдуть у декретні відпустку. Експерти пояснили небажання багатьох татусів йти в декрет стереотипом, що це не чоловіча справа.

А також економічним фактором – відпустка по догляду за дитиною в Україні не оплачується. Але у Верховній Раді хочуть це виправити. Журналісти 24 каналу запитали в чоловіків, чи готові вони йти в декрет та як до цього ставлять жінки.

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То що ж думають про декретну відпустку в різних містах України?

Бувають різні ситуації

Киянин: Мені здається, це правильно. Різні бувають ситуації. Якщо у дружини гарна робота, чи вона більш успішна в роботі, а чоловік більш успішний у виховані дитини, так теж може бути. Я не пішов би через стару патріархальну систему: чоловік має працювати, а жінка повинна вдома дбати про добробут сім'ї.

Це хороша практика

Вінничанка: Я думаю, що нашим чоловікам буде важко в декретній відпустці. Мамі простіше справлятися. Хоча насправді це хороша практика, чоловіки на собі могли б відчути складність. Насправді це взагалі не відпустка, тому нехай чоловік йде в декрет, а дружина працює, вона хоч трохи морально відпочине.

Тільки мама повинна виховувати дітей

Кропивничанка: Я думаю, що це нісенітниця. Дітей повинна виховувати мама. В неї більше любові, ніжності й тепла, ніж у тата. Він повинен гроші заробляти.



Як чоловіки ставляться до декрету / Фото 500px

Кропивничанин: Ставлюсь тільки позитивно. Адже буває, що жінка не може піти з роботи. Тоді чоловіки можуть взяти декрет і доглядати за дитиною.

Татусі бояться труднощів

Харків'янка: Таких не бачила, адже татусі завжди бояться труднощів. Тому навряд хтось захоче. Поспілкувавшись з дітьми декілька днів, чоловік скаже, що вже хоче працювати.

Як батькові оформити декрет? Для того, щоб отримати оплачувану відпустку по догляду за дитиною, чоловік має подати роботодавцеві відповідну заяву, копію свідоцтва про народження дитини та довідку про те, що, наприклад, дружина або вийшла на роботу, або не пішла у декретну відпустку. За ним зберігається робоче місце та страховий стаж. Тобто тут всі гарантії, які є для матері, незмінні і для батька.

Кропивничанин: Я позитивно ставлюсь. Адже мій досвід показує, що декрет можуть брати як чоловік, так і жінка. Я вважаю, що це абсолютно нормально.

Кропивничанин: Я вважаю, 50 на 50, кожному своє. Найкраще, нехай жінка сидить вдома і виховує дітей. Чоловік повинен працювати, це закладено.

Потрібно розвиватися

Кропивничанин: Ми якось намагаємось розвиватися. В інших країнах цей досвід вже практикується, то чому б і ні? Треба спробувати. Чому обмежувати в чомусь людей? Вони мають бажання, є необхідність, це можливо. Але я думаю, що через цінності у нашому суспільстві, це великого поширення не набуде.

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