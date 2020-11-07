Рябошапка та інші "колишні" розповіли, чи готові повернутися до команди Зеленського
Руслан Рябошапка, Максим Нефьодов, Олександр Данилюк, Тимофій Милованов та Сергій Верланов – усі ці люди працювали у команді Президента України Володимира Зеленського, але пішли зі своїх посад. ЗМІ з'ясували, чи хотіли б вони повернутися на державні посади.
"Якщо Зеленський запропонує вам знову повернутися на державну службу, чи погодитеся ви й на яких умовах?" Таке питання поставило видання "Новое время" п'ятьом колишнім високопосадовцям із команди Зеленського – Рябошапці, Нефьодову, Данилюку, Милованову та Верланову.
Читайте також Це дуже ганебно, – Корнієнко анонсував кадрові чистки в ОДА та РДА після місцевих виборів
Руслан Рябошапка
Колишній генеральний прокурор України (29 серпня 2019 – 5 березня 2020) Руслан Рябошапка:
- "Не маю довіри до цієї людини. Він публічно говорить неправду. Він не розуміє цінностей, які можуть представляти люди, здатні щось зробити для країни. Тому очевидно, що з ним точно на держслужбу не піду".
Руслан Рябошапка був генпрокурором / Фото ОП
Максим Нефьодов
Колишній голова Державної митної служби (5 липня 2019 – 24 квітня 2020) Максим Нефьодов:
- "Дивлячись куди повертатися. Посада – не самоціль. Набагато комфортніше працювати не на держслужбі. Але питання у можливості змін. Коли маєш такий шанс, то, звісно, хочеться бути якоюсь частиною цих змін".
Максим Нефьодов очолював митницю / Фото КМУ
Олександр Данилюк
Колишній секретар РНБО (28 травня – 3 жовтня 2019) Олександр Данилюк:
- "Таку можливість не розглядаю. Маю універсальний принцип на всі випадки: прихід до влади має сенс, тільки якщо є можливість впливати на процеси у країні. Відсиджуватися не вмію і не хочу витрачати на це своє життя".
Олександр Данилюк керував РНБО / Фото ОП
Тимофій Милованов
Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства (29 серпня 2019 – 4 березня 2020) Тимофій Милованов:
- "Залежить від мандата. Якщо можна буде робити хороші речі, структурні реформи, значні зміни – то так. Інакше – ні"
Тимофій Милованов був міністром економічного розвитку / Фото КМУ
Сергій Верланов
Колишній очільник Державної податкової служби (8 травня 2019 – 24 квітня 2020) Сергій Верланов:
- "Планую насамперед спростувати надумані звинувачення і продовжувати захищати прогресивні реформи. Повернення до влади можливе лише за умови відновлення європейського вектора руху країни".
Сергій Верланов опікувався податковою / Фото ДФС
Поділитися новиною