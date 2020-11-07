Руслан Рябошапка, Максим Нефьодов, Олександр Данилюк, Тимофій Милованов та Сергій Верланов – усі ці люди працювали у команді Президента України Володимира Зеленського, але пішли зі своїх посад. ЗМІ з'ясували, чи хотіли б вони повернутися на державні посади.

"Якщо Зеленський запропонує вам знову повернутися на державну службу, чи погодитеся ви й на яких умовах?" Таке питання поставило видання "Новое время" п'ятьом колишнім високопосадовцям із команди Зеленського – Рябошапці, Нефьодову, Данилюку, Милованову та Верланову. Читайте також Це дуже ганебно, – Корнієнко анонсував кадрові чистки в ОДА та РДА після місцевих виборів Руслан Рябошапка Колишній генеральний прокурор України (29 серпня 2019 – 5 березня 2020) Руслан Рябошапка: "Не маю довіри до цієї людини. Він публічно говорить неправду. Він не розуміє цінностей, які можуть представляти люди, здатні щось зробити для країни. Тому очевидно, що з ним точно на держслужбу не піду".

Руслан Рябошапка був генпрокурором / Фото ОП Максим Нефьодов Колишній голова Державної митної служби (5 липня 2019 – 24 квітня 2020) Максим Нефьодов: "Дивлячись куди повертатися. Посада – не самоціль. Набагато комфортніше працювати не на держслужбі. Але питання у можливості змін. Коли маєш такий шанс, то, звісно, хочеться бути якоюсь частиною цих змін".

Максим Нефьодов очолював митницю / Фото КМУ Олександр Данилюк Колишній секретар РНБО (28 травня – 3 жовтня 2019) Олександр Данилюк: "Таку можливість не розглядаю. Маю універсальний принцип на всі випадки: прихід до влади має сенс, тільки якщо є можливість впливати на процеси у країні. Відсиджуватися не вмію і не хочу витрачати на це своє життя".

Олександр Данилюк керував РНБО / Фото ОП Тимофій Милованов Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства (29 серпня 2019 – 4 березня 2020) Тимофій Милованов: "Залежить від мандата. Якщо можна буде робити хороші речі, структурні реформи, значні зміни – то так. Інакше – ні"

Тимофій Милованов був міністром економічного розвитку / Фото КМУ Сергій Верланов Колишній очільник Державної податкової служби (8 травня 2019 – 24 квітня 2020) Сергій Верланов: "Планую насамперед спростувати надумані звинувачення і продовжувати захищати прогресивні реформи. Повернення до влади можливе лише за умови відновлення європейського вектора руху країни".

Сергій Верланов опікувався податковою / Фото ДФС