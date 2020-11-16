Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада отримав позитивний тест на коронавірус, наразі урядовець перебуває на самоізоляції. Тоді заговорили про його ймовірну відставку.

Народні депутати вже давно збирають підписи за звільнення очільника МОЗ. детальніше про це – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Нардеп від "Голосу" зазначив, що постанову про звільнення Степанова підписали приблизно 100 депутатів. Більшість з яких – це представники "Слуги народу".

Навіть у монобільшості, яка фактично висувала цей уряд у такому складі, як є, незадоволені Степановим та результатами його роботи. Лада Булах, яка очолює підкомітет з питань здоров'я нації, сказала, що теж проголосує "за". Однак відповідного питання на порядку денному немає.

Якщо казати про особисте моє ставлення до міністра, він, на жаль, не отримав жодного мого голосу на підтримку. Тому я думаю, що і моє ставлення до його відставки буде також очевидним,

– зазначила Булах.

Втім частина "слуг" Степанова здавати не планує. Вони кажуть, що Степанов виконує обов'язки й, попри помилки, демонструє хороші результати.

"Особисто я голосувати не буду. Мені здається, що ми не можемо змінювати міністра на переправі. Якщо ви подивитесь на результати його роботи, то ви побачите, що дуже багато зроблено. Є помилки. У всіх є помилки, бо ми люди живі", – вважає нардеп зі "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Провали Степанова

► Втім якраз помилок у Степанова назбиралось. Спершу спалахнув скандал з медичними спецкостюмами для лікарів, які купили в Китаї дорожче, ніж пошили в Києві.

► Потім на посади в МОЗ почали призначати "колишніх", які за попередників контролювали потоки й схеми.

► А головне – на ньому персонально лежить вся провина за невдалу боротьбу з COVID-19 у країні, вважає колишня очільниця департаменту медичних послуг в міністерстві Уляни Супрун Оксана Сухорукова.

Що каже сам Степанов

Сам Максим Степанов наразі не коментує своє можливе звільнення. Він пішов на лікарняний через позитивний тест на коронавірус. Втім деякі депутати вважають, що самоізоляція Степанова надто вдало збіглася з його ймовірною відставкою.

Чому заговорили про відставку Степанова