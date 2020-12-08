Журналісти 24 каналу опитали харків'ян, що вони думають про вакцинацію. Їхні думки розділилися.

Тож харків'яни і розповіли про своє ставлення до щеплення від коронавірусу. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

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За спостереженнями, містяни не надто бояться хвороби, відповідно – не так сильно чекають на вакцину. Дуже велика кількість людей вирішили вже відмовитись від щеплення, якщо вакцинація не буде обов'язковою для всіх. На це є кілька причин:

недовіра до препарату, тому що він новий;

проти вакцинації і взагалі навіть не вірять у коронавірус;

інші ж вважають, що краще перехворіти і отримати імунітет.

Журналісти уточнювали: чи вакцинуватимуть батьків та літніх родичів, то відповідь лунала цілковито позитивна. Але самі щепитися не планують.

"Не хочу робити собі взагалі жодну прививку, бо прочитала багато інформації, де сказано, що не варто це робити", – вважає харків'янка Наталія.

Я боюсь. Боюсь через стан здоров'я, тому остерігаюсь цього,

– розповіла Лідія.

Інші ж навпаки – готові вакцинуватись і навіть за це заплатити, Однак, якщо це вийде не дорожче за 30 доларів. Але харків'яни одноголосно стверджують, що держава має оплатити вакцинацію для медиків та людей в зоні ризику.

Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

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