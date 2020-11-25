Готується до чергової операції, – Сенцов розповів про стан Балуха
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Ексв'язень Кремля Володимир Балух станом на 25 листопада проходить реабілітацію після побиття. Крім того, у нього на черзі ще одна операція.
Який стан Балуха
У Балуха все добре. Про це написав режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов у фейсбуці.
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Сенцов 25 листопада відвідав Балуха.
Поспілкувався з Володею Балухом. У нього все добре, реабілітується. Проходить 6 кілометрів в день на пішому тренажері, а на вело – усі 20. Грає у шахи,
– зауважив Сенцов.
Крім того, режисер відзначив, що Балух готується до чергової операції. Додамо, Балуха вже оперували, коли він потрапив до лікарні після нападу. Тоді чоловік був у важкому стані.
Хто такий Володимир Балух?Балух – український активіст родом з Криму. Коли Росія окупувала півострів, відмовився від російського паспорта. У 2016 році з його будинку зняли український прапор.
Згодом Балуха ув'язнили в Росії. Проте він повернувся в Україну у 2019 році в рамках великого обміну полоненими.
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