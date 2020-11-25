Ексв'язень Кремля Володимир Балух станом на 25 листопада проходить реабілітацію після побиття. Крім того, у нього на черзі ще одна операція.

Який стан Балуха

У Балуха все добре. Про це написав режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов у фейсбуці.

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Сенцов 25 листопада відвідав Балуха.

Поспілкувався з Володею Балухом. У нього все добре, реабілітується. Проходить 6 кілометрів в день на пішому тренажері, а на вело – усі 20. Грає у шахи,

– зауважив Сенцов.

Крім того, режисер відзначив, що Балух готується до чергової операції. Додамо, Балуха вже оперували, коли він потрапив до лікарні після нападу. Тоді чоловік був у важкому стані.

Зверніть увагу! Балуха побили у ніч на 8 вересня. Ймовірного нападника знайшли, 19 вересня Дніпровський районний суд заарештував його на 2 місяці. У листопаді ексв'язня Кремля допитали слідчі щодо справи.