Представники чинного президента США Дональда Трампа спростували інформацію про те, що він збирається помилувати найближчих соратників. Натомість ЗМІ переконують, що перед виходом із Білого дому Трамп готується помилувати кількох людей зі свого оточення.

Що кажуть у Білому домі про наміри Трампа щодо помилування

Заяву про те, що Трамп нікого помилувати не збирається, зробила на брифінгу його прессекретарка Кейлі Макінані. Про це повідомляє 24 канал.

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В жодних бесідах у Білому домі, в яких я брала участь, не згадували про будь-які помилування, окрім помилування Майкла Флінна (колишнього радника Трампа з нацбезпеки – 24 канал),

– зауважила вона.

ЗМІ вважають інакше

Інформацію про те, що Трамп має намір помилувати низку осіб до свого можливого відходу з посади очільника держави, оприлюднило видання CNN із посиланням на джерело. Більше того, він уже начебто підписав відповідне рішення щодо кількох осіб.

За словами співрозмовника ресурсу, американський лідер також може заздалегідь помилувати свою сім'ю та близьких за злочини, які їм можуть "приписати" в майбутньому. На переконання господаря Білого дому, представники Демократичної партії займаються політичним переслідуванням.

Кого зі свого оточення може помилувати Трамп

За даними The New York Times, можливе помилування Трамп обговорював зі своїм особистим адвокатом Рудольфом Джуліані. Мовилося про зняття обвинувачень з юриста.

Торік федеральна прокуратура США почала розслідування проти Джуліані через газові проєкти в Україні та його роль у відставці посла США в Україні Марі Йованович. Воно стосувалося двох соратників адвоката Трампа – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана. Їх заарештували в жовтні 2019 року за звинуваченням у фінансуванні виборчої кампанії та незаконних пожертвуваннях конгресмену.

Також з'являлася інформація, що Трамп може помилувати колишнього голову свого виборчого штабу – Пола Манафорта. Його засудили в 2018 року за податкове та банківське шахрайство. А у січні 2019 він ще й втратив ліцензію на юридичну практику. Манафорт також свого часу лобіював інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

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Результати виборів президента США: головне

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від "Демократичної партії" Джо Байден.

Він отримав 306 голосів вибірників за 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голоси.

Трамп повідомив, що віддав розпорядження голові Управління загальних служб США Емілі Мерфі про початок процесу передачі справ Джо Байдену, але додав, що продовжить боротися в судах.

Також господар Білого дому заявив про те, що готовий залишити посаду президента, якщо колегія вибірників віддасть перемогу на виборах Байдену.

Про те, що робитиме Джо Байден у перші 100 днів на посаді – читайте за посиланням.