Говорити поки рано, – заступник глави ОП про локдаун на новорічні свята
Рішення щодо запровадження локдауну на новорічні свята в Україні ще не прийняли. Наразі хочуть оцінити результати карантину вихідного дня.
Варіант "новорічного" локдауну розглядають у багатьох країнах. Про це в інтерв'ю Інтерфаксу заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано,
– наголосив Тимошенко.
За словами політика, потрібно ще оцінити результати карантину вихідного дня. Тимошенко додав, що ситуація змінюється "від тижня до тижня".
Карантин в Україні: що відомо
- Раніше в уряді скасували адаптивний карантин, повернувшись до загальнонаціонального.
- Крім того, запровадили карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження.
- До слова, українці вкрай негативно сприйняли карантин вихідного дня. На протест вийшли підприємці. Вони стверджують, що такі обмеження можуть серйозно нашкодити їхньому бізнесу.
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