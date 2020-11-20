Рішення щодо запровадження локдауну на новорічні свята в Україні ще не прийняли. Наразі хочуть оцінити результати карантину вихідного дня.

Варіант "новорічного" локдауну розглядають у багатьох країнах. Про це в інтерв'ю Інтерфаксу заявив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо В Україні на зимові свята планують ввести повний локдаун, – ЗМІ

Ми чуємо це від всіх європейських колег, але говорити про це поки рано,

– наголосив Тимошенко.

За словами політика, потрібно ще оцінити результати карантину вихідного дня. Тимошенко додав, що ситуація змінюється "від тижня до тижня".

Карантин в Україні: що відомо

Раніше в уряді скасували адаптивний карантин, повернувшись до загальнонаціонального.

Крім того, запровадили карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження.

До слова, українці вкрай негативно сприйняли карантин вихідного дня. На протест вийшли підприємці. Вони стверджують, що такі обмеження можуть серйозно нашкодити їхньому бізнесу.

Зверніть увагу! За добу 19 листопада в Україні виявили понад 14,5 тисяч хворих на коронавірус. Загалом від початку пандемії захворіли близько 598 тисяч людей.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу