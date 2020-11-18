Новим очільником митниці став гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін. Його кандидатуру уряд погодив ще у жовтні, однак до сьогодні він проходив спеціальну перевірку перед укладанням контракту.

Колишній очільник Державної митної служби Максим Нефьодов розповів, що Рябікін – четвертий глава митниці за пів року після звільнення обраної на конкурсі команди. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Специфічні домовленості

За його словами, з ним підписали контракт на тимчасових карантинних умовах.

Говорити про стабільність роботи Рябікіна дуже важко,

– зазначив Нефьодов.

Традиційна українська забавка

Він відзначив, що тенденція останніх місяців полягає в тому, що на посади призначають не через конкурси, а через специфічні домовленості.

"Я б не хотів оцінювати всіх людей – хто за ким стоїть. Це традиційна українська забавка. Річ у тому, що міністерство фінансів залишило для Павла Рябікіна випалене поле", – сказав експерт.

Відзначимо! Журналіст Юрій Бутусов заявив, що призначення Рябікіна на посаду погоджував особисто Володимир Зеленський. Воно стане наслідком домовленостей ОПУ з олігархічними групами.

На його думку, Рябікін не в найкращій ситуації, адже:

йому залишили системну розвалену роботу митниці;

якраз перед його приходом звільнили усіх керівників найбільших митниць. Водночас на їхні місця призначили дивних особистостей, які за останні тижні встигли "наколядувати" сотні мільйонів гривень.

Конкурс на посади

Максим Нефьодоав ствердив, що конкурс, який міністерство фінансів оголосили в п'ятницю ввечері, це знущання. Відповідальність за ситуацію лежить на Марченку, який вже вчетверте за пів року змінив керівника митниці, повністю забувши про будь-які системні зміни.

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