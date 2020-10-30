Говорити є про що: глава КСУ Тупицький хоче зустрітися з Зеленським через тиск на суд
Очільник Конституційного Суду України Олександр Тупицький мав призначену зустріч із президентом Зеленським. Втім, вона поки не відбулася. Вона мала стосуватися, зокрема, "забезпечення нормальної діяльності суду".
Зустрітися з Зеленським Тупицькому доручили інші судді КСУ. Про це він розповів під час брифінгу 30 жовтня, передає 24 канал.
До теми Я не почув від послів G7, що вони не поважають рішення КСУ, – Тупицький
Коли ми перейшли до розгляду системи антикорупційних органів, піднялось багато шуму. Зрозуміло чому – в їх руках велика сила. Треба врахувати ще менталітет наших посадовців, тому був та існує великий тиск (на суд – 24 канал). Було звернення суду до президента про забезпечення нормальної діяльності КСУ. Мені доручили від імені суддів з ним зустрітися,
– пояснив Тупицький.
Втім, за його словами, поки зустрічі не було, але "говорити є про що".
Тупицький також розповів, що суд, визнаючи неконституційними певні положення, "десь іде на компроміс", щоб не зруйнувати саму систему і зберегти антикорупційні органи, які вже побудовані.
"Ми кажемо, що вони побудовані правильно. Щоб не зруйнувати цю систему, КСУ у своїй рішеннях дає строк парламенту на певний термін і не вводить в дію рішення відразу. Напевно оці огріхи, які є в антикорупційному законодавстві, створилися у післяреволюційний період в силу такої необхідності. Але зараз її немає. Україна не може жити з частково чи повністю неконституційними законами", – додав очільник КСУ.
Що відомо про рішення КСУ, що встигло стати скандальним: коротко
- Раніше КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Після цього Зеленський скликав РНБО та подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
- Президент пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та таким, яке не буде мати правових наслідків. Зеленський переконаний, що його ухвалили в умовах реального конфлікту інтересів.
- Крім того, законопроєкт передбачає звільнення суддів КСУ.
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