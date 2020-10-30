Очільник Конституційного Суду України Олександр Тупицький мав призначену зустріч із президентом Зеленським. Втім, вона поки не відбулася. Вона мала стосуватися, зокрема, "забезпечення нормальної діяльності суду".

Зустрітися з Зеленським Тупицькому доручили інші судді КСУ. Про це він розповів під час брифінгу 30 жовтня, передає 24 канал.

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Коли ми перейшли до розгляду системи антикорупційних органів, піднялось багато шуму. Зрозуміло чому – в їх руках велика сила. Треба врахувати ще менталітет наших посадовців, тому був та існує великий тиск (на суд – 24 канал). Було звернення суду до президента про забезпечення нормальної діяльності КСУ. Мені доручили від імені суддів з ним зустрітися,

– пояснив Тупицький.

Втім, за його словами, поки зустрічі не було, але "говорити є про що".

Тупицький також розповів, що суд, визнаючи неконституційними певні положення, "десь іде на компроміс", щоб не зруйнувати саму систему і зберегти антикорупційні органи, які вже побудовані.

"Ми кажемо, що вони побудовані правильно. Щоб не зруйнувати цю систему, КСУ у своїй рішеннях дає строк парламенту на певний термін і не вводить в дію рішення відразу. Напевно оці огріхи, які є в антикорупційному законодавстві, створилися у післяреволюційний період в силу такої необхідності. Але зараз її немає. Україна не може жити з частково чи повністю неконституційними законами", – додав очільник КСУ.

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