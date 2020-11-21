Говоритимуть про COVID-19 та зміну клімату: саміт G20 стартував
Саміт G20 у віртуальному режимі розпочався 21 листопада. Цьогоріч подія відбувається під головуванням Саудівської Аравії, яка перейняла почесну місію від Японії.
Відкрив саміт король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд. Про це повідомляє Укрінформ.
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G20 – найбільш видатний форум міжнародної співпраці та вирішення глобальних криз,
– наголосив король.
Які теми є головними на саміті
- Подолання пандемії COVID-19;
- податки;
- торгівля;
- зміна клімату.
Що ще сказав король Саудівської Аравії
- Під час саміту навесні 2020 року країни G20 зобов'язалися невідкладно мобілізувати усі ресурси для боротьби із пандемією коронавірусу. Окрім того, вони пообіцяли виділити для цього 21 мільярд доларів.
- Необхідно підтримати країни, які розвиваються, надавши їм рівний доступ до вакцини, ліків, діагностики тощо.
- Вкрай важливо підготуватися до викликів майбутнього.
- Окрім того, необхідно зробити все, щоб світ повернувся до нормального життя: відновити економіку, відкрити кордони, посилити мобільність і торгівлю.
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