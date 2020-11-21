Саміт G20 у віртуальному режимі розпочався 21 листопада. Цьогоріч подія відбувається під головуванням Саудівської Аравії, яка перейняла почесну місію від Японії.

Відкрив саміт король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд. Про це повідомляє Укрінформ. Зауважимо Індія та Китай швидко вийдуть із кризи, ВВП "Великої двадцятки" впаде – прогноз Moody's G20 – найбільш видатний форум міжнародної співпраці та вирішення глобальних криз,

– наголосив король. Які теми є головними на саміті Подолання пандемії COVID-19;

податки;

торгівля;

зміна клімату. Що ще сказав король Саудівської Аравії Під час саміту навесні 2020 року країни G20 зобов'язалися невідкладно мобілізувати усі ресурси для боротьби із пандемією коронавірусу. Окрім того, вони пообіцяли виділити для цього 21 мільярд доларів.

Необхідно підтримати країни, які розвиваються, надавши їм рівний доступ до вакцини, ліків, діагностики тощо.

Вкрай важливо підготуватися до викликів майбутнього.

Окрім того, необхідно зробити все, щоб світ повернувся до нормального життя: відновити економіку, відкрити кордони, посилити мобільність і торгівлю. Зауважте! Країнами G20 є: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.