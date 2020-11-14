Проросійські бойовики 14 листопада один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти стріляли зі станкового гранатомета в бік українських позицій біля Водяного.

Бойових втрат та пораненинх немає Бойових втрат та поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це інформують у штабі ООС у фейсбуці. До теми Майже 100 порушень тиші на Донбасі – більшість сталися на Донеччині: звіт ОБСЄ На провокації противника українські військові не відповідали. У районі проведення ООС працювали сапери ДСНС. Їм вдалось розмінувати 14 гектарів території. Їхня знахідка – 94 вибухонебезпечні предмети. Яка ситуація на лінії зіткнення була 13 листопада За добу 13 листопада окупанти одразу 5 разів порушили режим тиші .

. Поблизу Кам'янки стріляли з міномета калібру 82 міліметри.

Неподалік Водяного – з гранатометів різних систем.

Біля Шумів застосували БПЛА.

Поблизу Мар'їнки – працював ворожий снайпер.​ Українським військовим 13 лиcтопада довелось дати ворогу відповідь, адже життю наших захисників існувала загроза. Більше новин про те, як на Донбасі дотримуються режиму припинення вогню, можна прочитати тут.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу