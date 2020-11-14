З гранатомета по українських позиціях: порушення режиму тиші на Донбасі
Проросійські бойовики 14 листопада один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти стріляли зі станкового гранатомета в бік українських позицій біля Водяного.
Бойових втрат та пораненинх немає
Бойових втрат та поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це інформують у штабі ООС у фейсбуці.
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На провокації противника українські військові не відповідали.
У районі проведення ООС працювали сапери ДСНС. Їм вдалось розмінувати 14 гектарів території. Їхня знахідка – 94 вибухонебезпечні предмети.
Яка ситуація на лінії зіткнення була 13 листопада
- За добу 13 листопада окупанти одразу 5 разів порушили режим тиші.
- Поблизу Кам'янки стріляли з міномета калібру 82 міліметри.
- Неподалік Водяного – з гранатометів різних систем.
- Біля Шумів застосували БПЛА.
- Поблизу Мар'їнки – працював ворожий снайпер.
Українським військовим 13 лиcтопада довелось дати ворогу відповідь, адже життю наших захисників існувала загроза.
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