Хоч як би не було державі складно, але у кошторисі на наступний рік передбачено збільшення видатків на ключові для існування країни сфери життя. Серед них, безумовно, сектор наукових досліджень та розробок.

Заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева ексклюзивно для сайту 24 каналу.

Скільки отримає наука від бюджте у 2021 році?

Кабмін погодив проєкт бюджету, у якому збільшено фінансування науки на 1,8 млрд грн (+18,2%) порівняно із 2020-м роком. Загальний обсяг видатків на наукову і науково-технічну діяльність наступного року сягатиме майже 12 млрд грн. З них – 9,2 млрд спрямовано на загальний фонд, а 2,8 млрд – у спеціальний.

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Коли ми із колегами з Міністерства освіти і науки визначали обсяги фінансування сфери, то намагалися зміцнити насамперед інструменти технологічного розвитку держави. Серед бюджетних маркерів відзначу зростання грантової підтримки наукових і науково-технічних проєктів через Національний фонд досліджень та запровадження грантового принципу фінансування досліджень галузевими науковими установами.

Збільшуємо частку фінансування молодих вчених і – нашої інтеграції у європейський науковий простір. Стимулюємо "проєктне", а не "процесне" мислення української науки.

Тому акцентуємо на важливості об'єктивного оцінювання результатів наукових досліджень відповідних державних установ та закладів вищої освіти. За результатами такої діяльності варто буде думати щодо оптимізації державної наукової мережі.

Загалом видатки спрямували 21 головному розпоряднику бюджетних коштів. Близько 73% усього фінансування припадає на Національну академію наук та національні галузеві академії наук.

Враховано збільшення видатків Національного фонду досліджень України, з якого надаватимуть грантову підтримку іншим науковим установам. У 2021-му граничні показники видатків держбюджету на забезпечення діяльності Фонду визначили в обсязі 584 млн грн.

Видатки будуть спрямовані, зокрема, на фінансування чинних конкурсів "Наука для безпеки людини та суспільства" і "Підтримка досліджень провідних та молодих учених". Також передбачаємо фінансування нових конкурсів з підтримки молодих учених.

Про експедицію також не забули

Принциповим питанням для нас є фінансування українських антарктичних досліджень. Для вивчення навколишнього середовища Антарктичного регіону, забезпечення умов проживання і роботи нашої експедиції на станції "Академік Вернадський" у бюджеті-2021 враховано 128,5 млн гривень.

Науковим установам Національної академії наук, зокрема і лабораторіям молодих учених Академії враховано видатки у розмірі 479,2 млн гривень.

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Для підтримки наукових досліджень закладів вищої освіти передбачили 100 млн гривень. Ці кошти мають бути спрямовані на розвиток інфраструктури і модернізацію устаткування й обладнання. Окремо врахували видатки на підтримку університетської науки за результатами конкурсного відбору. На ці потреби передбачили 820,5 млн.

Сподіваюся парламентарії остаточно затвердять ці та інші наукові видатки бюджету-2021.