В Одесі мама та її 5-річний син влаштували гру у хованки, яка ледь не закінчилась трагедією. Дитина заблукала, а матір оббігла кілька кварталів, намагаючись відшукати сина.

На щастя, історія має щасливий кінець: дитину у крамниці на вулиці Катерининській знайшли правоохоронці. Про це пише пресслужба Нацполіції в Одеській області.

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Вони забрали хлопчика у райвідділ, щоб зігріти та заспокоїти та одночасно розпочали пошуки його матері. Жінку знайшли за кілька кварталів від місця, де вона розминулася з сином.

Правоохоронцям вона пояснила, що сподівалася самотужки розшукати дитину.



Хлопчик чекав маму у райвідділі поліції

Передаючи хлопчика мамі, поліцейські попросили його більше не втікати далеко під час ігор. Маму ж – бути обачнішою і в разі чого не зволікати, а якомога швидше звертатися за допомогою до поліції.