Греція вводить комендантську годину і закриває бари та ресторани в Аттиці
У Греції від початку жовтня спостерігається зростання щоденної кількості інфікованих COVID-19. Ситуація не така складна, як в інших країнах Європи, втім, влада держави діє на випередження. Так, у Греції вводять комендантську годину та посилюють інші карантинні обмеження.
Йдеться про нічну комендантську годину, яка обмежує пересування громадян у цей час доби, Досі вона діяла тільки в найбільш потерпілих від епідемії районах, а відтепер поширюється на всю країну. Про це пише Euronews.
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Які громадські місця потрапляють під жорсткі обмеження:
- Ресторани,
- бари,
- кав'ярні,
- кінотеатри,
- музеї,
- тренажерні зали.
Їх закривають з 3 листопада у північній Греції і регіоні Аттика, куди входять Афіни. Не працюватимуть заклади щонайменше місяць.
Регіон Аттика: карта
Ці нові правила зосереджені на двох джерелах, які сприяють поширенню вірусу: розвагах і пересуванні людей,
– пояснив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.
Яка ситуація з коронавірусом у Греції?Греція зареєструвала новий пік захворюваності на COVID-19 30 жовтня – 1 690 випадків інфікування та 5 смертей.
Загалом у країні вже захворіли 37 196 людей, померли від ускладнень коронавірусу 620 хворих.
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