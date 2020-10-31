У Греції від початку жовтня спостерігається зростання щоденної кількості інфікованих COVID-19. Ситуація не така складна, як в інших країнах Європи, втім, влада держави діє на випередження. Так, у Греції вводять комендантську годину та посилюють інші карантинні обмеження.

Йдеться про нічну комендантську годину, яка обмежує пересування громадян у цей час доби, Досі вона діяла тільки в найбільш потерпілих від епідемії районах, а відтепер поширюється на всю країну. Про це пише Euronews.

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Які громадські місця потрапляють під жорсткі обмеження:

Ресторани,

бари,

кав'ярні,

кінотеатри,

музеї,

тренажерні зали.

Їх закривають з 3 листопада у північній Греції і регіоні Аттика, куди входять Афіни. Не працюватимуть заклади щонайменше місяць.

Зверніть увагу! В Аттиці проживає 3,9 мільйона осіб, у північних регіонах – близько 1,5 мільйона.

Регіон Аттика: карта

Ці нові правила зосереджені на двох джерелах, які сприяють поширенню вірусу: розвагах і пересуванні людей,

– пояснив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.