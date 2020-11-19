Греція закриє прикордонний перехід з Албанією 20 листопада 2020 року. Також через пандемію COVID-19 усіх людей, які в'їжджатимуть через сухопутні кордони на територію країни, перевірятимуть.

Водночас деякі прикордонні пункти не закриватимуть. Про це заявив представник уряду Греції Стеліос Петсас, повідомляє "Європейська правда".

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За його словами, особи, які заїжджатимуть на територію Греції через сухопутні кордони, повинні зробити ПЛР-тест на наявність COVID-19. Його потрібно провести не раніше, ніж за 72 години перед в'їздом в країну.

Зверніть увагу! Від початку пандемії у Греції вже зафіксували понад 82 тисячі випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, більше ніж 3 тисячі хворих виявили упродовж 18 листопада 2020 року. Через коронавірус вже померли 1288 осіб.

Представник уряду Греції заявив, що у Північній Греції органи, які відповідають за охорону здоров'я, посилять перевірки за дотриманням нововведень. За його словами, це допоможе дізнаватися більше про епідеміологічне навантаження у районах.

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Петсас заявив, що через зростання хворих на коронавірус ситуація залишається критичною. Згідно з останніми показниками, у деяких районах Північної Греції виявили багато позитивних ПЛР-тестів, навіть попри запроваджений в країні карантин.

Довідка. У Греції 16 листопада 2020 року через пандемію COVID-19 закрили всі дитячі садки та школи. Такі обмеження в країні діятимуть щонайменше 2 тижні. Зокрема, учнів переведуть на дистанційне навчання.